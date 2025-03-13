14 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, дом № 25 (1-2 подъезды, 1 по 5 этаж), отрезки улиц Горького, Юнусалиева, переулок Майкопский, улицы Белорусская, дома № 2/1,2/2,2/3, Джантошева, Бектенова, отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Пролетарской, Куренкеева, Тоголока Молдо, Баялинова, переулок Урючный, отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, Военный городок, улица Волкова;
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Лермонтова, дом № 12, Сокулукской, Луганской;
- 11.00-15.00 — отрезки улиц Лермонтова, дом № 10, Кольбаева, дом № 1, Ибраева, дома № 2, 4, Ибраева (частный сектор), Сокулукская;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Чортекова, Кривоносова, Жазыйра, Муромская, Жоогазын, Бадахшан, Ахунбаева), отрезки улиц Московской, Тоголока Молдо, улица Киевская, дом № 161, отрезки улицы Орозова и переулка Монгольский, улицы Манасчы, Бакай-Ата, Эр-Тоштук;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо с 9 по 13);
- 13.00-16.00 — отрезок улицы Рабочей.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Константиновка (улицы Первомайская, Парковая, Новая), Ленинское (улицы Речная, Коммунарская), Кок-Жар (улицы Карагул, Акмат, Маликова);
- 12.00-15.00 — село Беш-Кунгей (улицы Молдобаев, Туйгин);
- 15.00-17.00 — село Арашан (улицы Проектируемая, Новостройка);
- 9.00-12.00 — село Арашан (улица Босбулток).
Жайылский РЭС
- 8.30-15.30 — села Калдык, Кара-Тюбе;
- 9.00-15.30 — села Алексеевка (улицы Калинина), Кызыл-Октябрь.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кемин (улицы Каракольская, Экспериментальная, Восточная, Маяковская), села Кичи-Кемин (улицы Садыкова), Жаны-Жол (улицы Шалтагулова);
- 9.00-16.00 — село Шабдан (улица Даниярова).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Ленина, Маяковского, Гастелло, Абдраимова), село Люксембург (улицы Карла Маркса, Токмокская, Крупская, Комсомольская);
- 9.00-18.00 — села Интернациональное (улица Лермонтова).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Предтеченка (улицы Первомайская, Ленина, Тугельбая, Фрунзе).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кожомкул (улицы Дружбы, Байтурсунова, Крупская, Сусамырская, Комсомоль квартал А, Фрунзе);
- 15.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Животноводство, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Восточная, Лесная, Строительная, Проектируемая, Озерная, Разная, Мамыралиева, имени Профессора Ли, тупик Центральный), село Комсомольское (улицы Набережная, Южная, Юбилейная, Проектируемая, Опытная, Строительная, Озерная, Садовая);
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кайназаровой, Советская, Интернациональная, Достук, Первомайская, Звездная, Пионерская, Восточная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, Сельская, Свердлова, Бригада, переулок Почтовый), Романовка (улицы МТФ, Фрунзе).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Джаильма (улицы Сулайманова, Молодежная), Панфиловка (улица Тихонова), Чалдовар (улицы Верхняя, Подгорная, Северная, Комсомольская, Чапаева, Смаилова, Масалкина, Ленина, Скупченко,Фабричная, Советская, Ворошилова);
- 9.00-18.00 — село Ровное.
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — село Ивановка (улицы Первомайская, Веселая, Береговая, Советская, Калинина, Пушкина).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Султан (улицы Ысман, Токонбаев, Бокоев);
- 9.00-16.00 — город Токмак (улица Амбулаторная, 47).