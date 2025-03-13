19:17
USD 87.45
EUR 95.09
RUB 1.01
Общество

14 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, дом № 25 (1-2 подъезды, 1 по 5 этаж), отрезки улиц Горького, Юнусалиева, переулок Майкопский, улицы Белорусская, дома № 2/1,2/2,2/3, Джантошева, Бектенова, отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Пролетарской, Куренкеева, Тоголока Молдо, Баялинова, переулок Урючный, отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, Военный городок, улица Волкова;
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Лермонтова, дом № 12, Сокулукской, Луганской;
  • 11.00-15.00 — отрезки улиц Лермонтова, дом № 10, Кольбаева, дом № 1, Ибраева, дома № 2, 4, Ибраева (частный сектор), Сокулукская;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Чортекова, Кривоносова, Жазыйра, Муромская, Жоогазын, Бадахшан, Ахунбаева), отрезки улиц Московской, Тоголока Молдо, улица Киевская, дом № 161, отрезки улицы Орозова и переулка Монгольский, улицы Манасчы, Бакай-Ата, Эр-Тоштук;
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо с 9 по 13);
  • 13.00-16.00 — отрезок улицы Рабочей.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Константиновка (улицы Первомайская, Парковая, Новая), Ленинское (улицы Речная, Коммунарская), Кок-Жар (улицы Карагул, Акмат, Маликова);
  • 12.00-15.00 — село Беш-Кунгей (улицы Молдобаев, Туйгин);
  • 15.00-17.00 — село Арашан (улицы Проектируемая, Новостройка);
  • 9.00-12.00 — село Арашан (улица Босбулток).

Жайылский РЭС

  • 8.30-15.30 — села Калдык, Кара-Тюбе;
  • 9.00-15.30 — села Алексеевка (улицы Калинина), Кызыл-Октябрь.

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кемин (улицы Каракольская, Экспериментальная, Восточная, Маяковская), села Кичи-Кемин (улицы Садыкова), Жаны-Жол (улицы Шалтагулова);
  • 9.00-16.00 — село Шабдан (улица Даниярова).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Ленина, Маяковского, Гастелло, Абдраимова), село Люксембург (улицы Карла Маркса, Токмокская, Крупская, Комсомольская);
  • 9.00-18.00 — села Интернациональное (улица Лермонтова).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Предтеченка (улицы Первомайская, Ленина, Тугельбая, Фрунзе).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кожомкул (улицы Дружбы, Байтурсунова, Крупская, Сусамырская, Комсомоль квартал А, Фрунзе);
  • 15.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Животноводство, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Восточная, Лесная, Строительная, Проектируемая, Озерная, Разная, Мамыралиева, имени Профессора Ли, тупик Центральный), село Комсомольское (улицы Набережная, Южная, Юбилейная, Проектируемая, Опытная, Строительная, Озерная, Садовая);
  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кайназаровой, Советская, Интернациональная, Достук, Первомайская, Звездная, Пионерская, Восточная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, Сельская, Свердлова, Бригада, переулок Почтовый), Романовка (улицы МТФ, Фрунзе).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаильма (улицы Сулайманова, Молодежная), Панфиловка (улица Тихонова), Чалдовар (улицы Верхняя, Подгорная, Северная, Комсомольская, Чапаева, Смаилова, Масалкина, Ленина, Скупченко,Фабричная, Советская, Ворошилова);
  • 9.00-18.00 — село Ровное.

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Ивановка (улицы Первомайская, Веселая, Береговая, Советская, Калинина, Пушкина).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Султан (улицы Ысман, Токонбаев, Бокоев);
  • 9.00-16.00 — город Токмак (улица Амбулаторная, 47).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322682/
просмотров: 415
Версия для печати
Материалы по теме
13 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 марта: где в Бишкеке отключат свет
7 марта: где в Бишкеке отключат свет
6 марта: где в Бишкеке отключат свет
5 марта: где в Бишкеке отключат свет
4 марта: где в Бишкеке отключат свет
В Бишкеке на высоковольтных линиях заменят более 3,6 тысячи изоляторов
Село Зардалы наконец-то обеспечили электроэнергией
2 декабря: где в Бишкеке отключат свет
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
13 марта, четверг
18:59
Объем денежных переводов в Кыргызстан в январе составил более $215 миллионов Объем денежных переводов в Кыргызстан в январе составил...
18:44
В Кыргызстане число детей в фостерных семьях за год выросло на 15 процентов
18:31
«Ты должна была мне открыть дверь». Видео конфликта актера и таксистки в Бишкеке
18:30
14 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:13
Эмомали Рахмон пригласил депутатов Жогорку Кенеша посетить Таджикистан