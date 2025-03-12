Ликвидация кружков привела к росту насилия среди учащихся, считают эксперты

В Бишкеке прошел форум «Безопасное детство», сообщает ОФ «Лига защитников прав ребенка».

В мероприятии участвовали депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных и муниципальных органов, прокуратуры, института омбудсмена, Совета адвокатов, общественные организации, эксперты, психологи, родители пострадавших детей и СМИ.

Цель форума — объединить усилия депутатов, кабинета министров, общественных организаций, активистов, граждан, родителей детей, пострадавших от насилия, экспертов и государственных органов для обсуждения актуальных вопросов в области защиты прав, выработки рекомендаций по реформированию системы защиты детей от насилия.

Нардеп Айсулуу Мамашева отметила, что рост насилия среди детей требует серьезных реформ в школах, а родителям необходимо осознавать свою ответственность за воспитание.

Депутат Аида Исатбек кызы подчеркнула необходимость создания межведомственной комиссии для анализа системных проблем и принятия эффективных мер.

Директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова отметила, что нужно создать специализированные центры помощи детям, усилить поддержку пострадавших семей и перевести горячую линию «111» в онлайн-формат.

«Все адвокаты, работающие с несовершеннолетними, должны проходить специализированное обучение. Важно исключить контакт ребенка-жертвы с преступником во время расследования и суда», — заявила представитель Совета адвокатуры КР Асель Джамангулова.

Эксперты отметили, что ликвидация школьных кружков привела к росту насилия среди учащихся. Они считают, что восстановление внеклассной работы, такой как театры, службы примирения и программы «Школа без насилия», поможет улучшить школьную среду. Обсуждалась также необходимость возврата статуса лицеев и гимназий для повышения качества образования.