В Польше задержали украинку, осужденную в Казахстане за торговлю органами

Польские пограничники задержали гражданку Украины, которая приговорена в Казахстане к 12 годам лишения свободы за участие в организованной преступной группе, торговавшей человеческими органами и продавшей 56 почек. Об этом сообщает Reuters.

Как заявила журналистам пресс-секретарь районной прокуратуры в Пшемысле Марта Петковска, 35-летняя женщина задержана на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной по запросу Интерпола.

По словам прокуроров, она разыскивается Интерполом с ноября 2020-го.

Женщина осуждена за участие в международной организованной преступной группе, которая с 2017 по 2019 год незаконно забирала ткани и органы у людей и продавала их на черном рынке. Ее также признали виновной в незаконном получении «почек у 56 жертв в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде» с целью финансовой выгоды и «превращения совершенных преступлений в постоянный источник дохода».

Обвинение направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде временного ареста, на неделю, для дальнейшей экстрадиции в Казахстан.