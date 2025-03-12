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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 12 марта солнечно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.09. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды, газа

  • 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 20, отрезки улиц Осмонкула, Токтогула, Суюмбаева, Сагынбая, село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Лесхозная, Асанбаева, Карбоз, Балык Кумара, Байтика Баатыра, переулок Лесхозный), отрезки улиц Владимирской, Волковой, Кустанайской, Брестской, «Военный городок», улицы Лумумбы, Волковой;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Исанова, Пушкина, проспект Чуй, 176, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Абдрахманова, Узун-Булак, Баба-Ата, Чортекова, Ахунбаева), «Тынчтык», село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Советская, Панфилова);
  • 9.00-15.00 — отрезки улиц Нурекской, Сары-Челекской, Дубосековской, Ракетной, Набережной, Бельской, Ичке-Суу, Рабочей, Кара-Жыгач, переулки Заравшанский, Аксайский, Барскаунский, Беш-Кунгейский, Боомский, Актерекский;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Дастан, Сейил, Мидина;
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица 15-я).

Люди, которые меняли мир

Родился актер Мустафа Ахунбаев

Родился 12 марта 1935 года в Иссык-Кульской области.

В 1961-м начал работать в Кыргызском театре оперы и балета в качестве солиста. Затем поступил в Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова на отделение режиссуры.

С 1971 года работал режиссером Государственного академического Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов. Работая в Большом театре, поставил оперу «Руслан и Людмила». Вернувшись на родину, работал в Кыргызском академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и осуществлял постановки таких шедевров оперного искусства, как «Мефистофель», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Аида», «Верди», «Курманбек», «Евгений Онегин» и многих других. Написал либретто балетов «Бессмертие», «Материнское поле», «Белый пароход».

Снялся в фильме-опере советского режиссера Романа Тихомирова «Князь Игорь».

Внес большой вклад в развитие оперного искусства Кыргызстана. За выдающиеся заслуги Мустафе Ахунбаеву присвоены звания заслуженного деятеля искусств КР, народного артиста Киргизской ССР, он лауреат многочисленных премий.

Умер в 2017-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322426/
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