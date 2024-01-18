Подписан Закон «О внесении изменений в Закон «О пожарной безопасности»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О пожарной безопасности».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 декабря 2023 года.

Принятым Законом предусматривается дополнение задач уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности:

— выдачей при обращении физическим и юридическим лицам в том числе заключений по произошедшим пожарам;

— осуществлением испытания, исследования строительных материалов, конструкций и объектов защиты по показателям пожарной опасности;

— лицензированием деятельности в сфере обеспечения пожарной безопасности;

— осуществлением контроля и надзора за исполнением проектной документации, прошедшей в установленном порядке пожарно-техническую экспертизу.

Также, принятым Законом внесены изменения в обозначенный Закон, согласно которым возмещение ущерба в случае гибели или увечья военнослужащих и работников уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере обязательного страхования.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.