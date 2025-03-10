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Общество

Юрист экстрадирован из Кыргызстана в США по подозрению в визовом мошенничестве

Даньхун Джин Чэнь, также известная как Мария София Тейлор, была экстрадирована из Кыргызской Республики в США и предстанет перед федеральным судом Сан-Хосе. Как отмечает Министерство юстиции США, это первый случай экстрадиции из Кыргызстана в США по федеральным уголовным обвинениям.

60-летняя Чэнь ранее проживала в Атертоне, Калифорния. В марте 2019 года большое жюри федерального суда предъявило ей и ее деловому партнеру, а также бывшему супругу, Цзяньюнь Тони Йе обвинение по 14 пунктам в совершении визового мошенничества и сопутствующих преступлений для получения иммиграционных льгот для более чем 100 иностранных инвесторов по программе иммиграции EB-5.

В 2021 году Цзяньюнь Йе признал себя виновным в мошенничестве с визами и воспрепятствовании правосудию, за что был приговорен к 12 месяцам тюрьмы, отбыл наказание и был освобожден.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против Чэнь в октябре 2018 года, обвиняя ее в незаконном привлечении инвестиций и других нарушениях. Сразу после подачи иска Чэнь покинула США и скрывалась до тех пор, пока не была арестована в Кыргызстане по запросу США.

По данным обвинения, Чэнь была единственным партнером в юридической фирме Law Offices of Jean D. Chen в Сан-Хосе, специализирующейся на иммиграционном праве. Она подавала в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) фальшивые документы с поддельными подписями и ложными сведениями о праве заявителей на участие в программе EB-5.

Программа EB-5 позволяет иностранцам получить вид на жительство (грин-карту) при инвестициях в бизнес в США. Для инвестиций в регионы с низкой занятостью требуется вложение $500 тысяч, в остальных случаях — минимум $1 миллион. Также заявители могут инвестировать в бизнес через «региональные центры». Фирма Чэнь представляла клиентов, вложивших в общей сложности около $52 миллионов в проекты по программе EB-5.

В обвинительном заключении утверждается, что Чэнь мошенническим путем получила иммиграционные льготы по программе EB-5 от имени своих клиентов, в том числе путем подделки документов, чтобы скрыть истинную принадлежность и характер регионального центра. В частности, в 2014 году Чэнь приобрела региональный центр Golden State и другие организации и почти сразу после покупки передала право собственности подставному лицу без его ведома, подав документы в USCIS с просьбой сохранить статус центра в системе EB-5.

Юрист по миграционным вопросам также обвиняется в препятствовании правосудию — она требовала, чтобы свидетели давали ложные показания и удаляли электронные письма, связанные с расследованием SEC и ФБР.

Чэнь предъявлены обвинения по десяти эпизодам мошенничества с визами, двум эпизодам воспрепятствования правосудию и одному эпизоду кражи личных данных с отягчающими обстоятельствами.

В случае признания Чэнь виновной ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штраф в размере $250 тысяч по каждому пункту обвинения в мошенничестве с визами; пять лет и максимальный штраф в размере $250 тысяч по первому пункту обвинения в препятствовании правосудию; 20 лет и максимальный штраф $250 тысяч по второму пункту обвинения в препятствовании правосудию, а также минимальный тюремный срок в два года, который будет отбываться одновременно с другими уголовными приговорами, и максимальный штраф в размере $250 тысяч за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Дело ведет помощник прокурора США Ллойд Фарнхэм при поддержке Сьюзан Крейдер. Расследование проводилось ФБР и SEC OIG.

Арест и экстрадиция Чэнь стали возможными благодаря сотрудничеству Министерства юстиции США с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322318/
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