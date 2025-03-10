Бойцы спецназа Кыргызстана и Индии проведут совместные учения «Канжар-XII»

Совместные учения спецназа Индии и Кыргызстана «Канжар-XII» пройдут на территории Кыргызстана с 10 по 23 марта. Об этом сообщает издание The Week.

Как отмечается, во время двухнедельных учений бойцы спецназа обеих стран обменяются опытом и передовыми методами борьбы с терроризмом и проведения операций в городских условиях, а также в условиях горной местности.

В этом году учения будут проходить на большой высоте, где экстремальные погодные условия и разреженный воздух позволят испытать пределы человеческой выносливости.

Одним из значимых моментов учений в этом году станет празднование Нооруза, что, как отмечается, еще больше укрепит узы дружбы между двумя странами.

«Учения предоставят возможность обеим сторонам укрепить оборонные связи, одновременно решая общие проблемы международного терроризма и экстремизма. Учения подтверждают приверженность Индии и Кыргызстана делу укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе», — заявили в Министерстве обороны Индии.

Фото The Week. Контингент сил специального назначения индийской армии отправляется в Кыргызстан для участия в учениях «Канжар-XII».

Индийский контингент на учениях представлен войсками парашютно-десантного полка (спецназ), а контингент Кыргызстана — 25-ой бригадой специального назначения «Скорпион».

Совместные учения подразделений специального назначения оборонных ведомств двух стран проводятся на ежегодной основе. В 2024 году учения прошли на территории Индии.