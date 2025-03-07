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Общество

Представители ОБСЕ будут мониторить марш за права женщин в Бишкеке

Институт акыйкатчи и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) проведут обмен опытом и обучение сотрудников осуществлению мониторинга мирных собраний. Об этом стороны договорились во время визита представителей международной организации в институт омбудсмена КР.

На встрече заместитель акыйкатчи Жанибек Жоробаев и советник по правам человека БДИПЧ ОБСЕ Анете Эрдман обсудили реализацию права граждан на свободу мирных собраний.

Миссия БДПИЧ ОБСЕ планирует мониторить марш за права женщин в Бишкеке, запланированный на 8 марта. Институт выразил готовность оказать содействие.

«Мы надеемся, что посредством шествия будет выражена искренняя поддержка женщинам, когда-либо столкнувшимся с насилием и дискриминацией», — сказал Жанибек Жоробаев.

Анете Эрдман заинтересовалась законодательным регулированием мирных собраний, алгоритмом действий правоохранительных органов по отношению к участникам митинга и представителям СМИ, освещающим митинги.

Советник по правам человека БДИПЧ предложила обучить сотрудников института наблюдению за демонстрациями по специальной методологии.

«У нас большой опыт по проведению мониторинга мирных собраний. Это миссия работает в Кыргызстане первый раз. У нас есть специальное руководство и методология. Если есть заинтересованность, мы готовы обучить сотрудников омбудсмена», — заявила Анете Эрдман.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322082/
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