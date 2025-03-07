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Общество

Совместные туристические мероприятия хотят реализовать Кыргызстан и Катар

Совместные туристические мероприятия хотят реализовать Кыргызстан и Катар.

По данным МИД КР, в Дохе Чрезвычайный и Полномочный Посол КР Марат Нуралиев встретился с главой сектора туризма Катара Саадом бин Али Аль-Харджи.

Стороны обсудили пути укрепления туристических связей в рамках меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, подписанного между Кыргызстаном и Катаром в 2014 году.

Кроме того, обменялись мнениями о возможностях организации совместных туристических мероприятий с участием туристических компаний обеих стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322019/
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