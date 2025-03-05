Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды

В Узбекистане музыкантов и артистов призвали соблюдать национальные ценности, избегать религиозной пропаганды и демонстрации роскошного образа жизни. Об этом заявил первый заместитель министра культуры РУз Баходир Ахмедов на встрече с деятелями культуры и представителями «Узбекконцерта».

Фото Минкультуры РУз. Узбекских артистов призвали соблюдать скромность и не пропагандировать религию

Он подчеркнул важность скромности в публичной деятельности и предложил уделять больше внимания созданию песен о любви к Родине. В ходе встречи также обсуждались вопросы защиты авторских прав и повышения качества музыкального контента.

Артистов призвали не распространять клевету, ложные обвинения и слухи, которые могут подорвать честь и достоинство коллег. Им напомнили о необходимости соблюдать нормы поведения в общественных местах, придерживаться этикета в одежде, уважать национальные обычаи и традиции.