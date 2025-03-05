17:14, 05 марта 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Новое здание госучреждения «Кызмат» начали строить в Бишкеке
17:14, 05 марта 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Фото управления делами президента КР. Каныбек Туманбаев на закладке капсулу под строительство нового здания государственного учреждения «Кызмат»
В Бишкеке заложили капсулу в основание нового здания государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев заявил, что строительство объекта является «важным шагом в создании современного, технологичного и ориентированного на граждан государства».
Фото управления делами президента КР. Место строительства нового здания государственного учреждения «Кызмат»
«Мы стремимся, чтобы каждый кыргызстанец не просто слышал о цифровизации, а реально ощущал ее пользу в повседневной жизни. Государственные услуги должны стать удобными, доступными и прозрачными. Именно для этого начинается строительство объекта для ГУ «Кызмат» — единый центр, объединяющий все крупные Центры обслуживания населения города Бишкека и Государственный центр персонификации», — заявил Каныбек Туманбаев.
В семиэтажном здании, состоящем из четырех блоков площадью более 20 тысяч квадратных метров, разместят Центры обслуживания населения с просторными залами ожидания, офисы, архивные помещения, многоуровневый паркинг на 252 места. Пропускная способность центра составит до 5 тысяч человек в день.