Новое здание госучреждения «Кызмат» начали строить в Бишкеке

В Бишкеке заложили капсулу в основание нового здания государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев заявил, что строительство объекта является «важным шагом в создании современного, технологичного и ориентированного на граждан государства».

Фото управления делами президента КР. Место строительства нового здания государственного учреждения «Кызмат»

«Мы стремимся, чтобы каждый кыргызстанец не просто слышал о цифровизации, а реально ощущал ее пользу в повседневной жизни. Государственные услуги должны стать удобными, доступными и прозрачными. Именно для этого начинается строительство объекта для ГУ «Кызмат» — единый центр, объединяющий все крупные Центры обслуживания населения города Бишкека и Государственный центр персонификации», — заявил Каныбек Туманбаев.