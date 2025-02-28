В Чехии задержали немецкого туриста, который 40 лет назад бежал из ГДР

Жителя Германии, проводившего отпуск с семьей в Чехии, забрали из отеля на допрос полицейские. Причиной стало то, что в 1984 году он бежал из ГДР на Запад через бывшую Чехословакию. Об этом пишет DW.

За это суд внес мужчину в список «нежелательных лиц», подлежащих депортации из социалистического лагеря и до сих пор из этого списка его не вычеркнул.

«Мы действовали в соответствии с законом», — подчеркнула представительница полиции.

Других подробностей дела она не сообщила, пишет чешское издание Pravo. Как объяснил изданию адвокат Любомир Мюллер, такие коллизии случаются до сих пор. Преступление в виде самовольного выезда из республики было отменено законом 1990 года, однако некоторых пострадавших реабилитировать забыли.



Насколько можно судить по сообщениям местных СМИ, в случае этого немца депортации в итоге не произошло — полиция ограничилась допросом.