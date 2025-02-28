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Общество

Для легализации участков в Чуйской области поступило более 43 тысяч заявок

В Чуйской области с момента начала легализации земельных участков от граждан поступило 43 тысячи 267 заявлений. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила руководитель аппарата полномочного представителя президента КР в региона Назгуль Джоомартова.

По ее словам, 31 тысяча 741 заявление уже рассмотрели.

«Амнистия шла до административно-территориальной реформы и сейчас продолжается. 17 тысяч 753 заявления мы передали в Бишкек с исполненными актами», — сказала Назгуль Джоомартова.

Напомним, земельная амнистия началась в 2022 году. В Бишкеке ее завершат к концу 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321398/
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