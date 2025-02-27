Размер платы за пользование водоемами в КР намерены повысить

В Кыргызстане намерены повысить размер платы за пользование водоемами. Изменения в нормативные правовые акты в сфере рыбного хозяйства вынесены на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что искусственное воспроизводство рыбных запасов, рыбохозяйственная мелиорация в водоемах и мониторинг проводятся за счет средств, поступающих от предоставления акваторий водоемов в арендное пользование.

Впервые методика расчета размера платы разработана в 2018 году, внедрена в 2019-м и по настоящее время не менялась.

Уточняется, что предварительно с пользователями водоемов проведены обсуждения и даны пояснения по методике, с их стороны претензий по повышению размера платы за пользование водоемами не поступило.

Согласно примеру департамента рыбопромышленного комплекса, арендная плата акватории Токтогульского водохранилища, рассчитанная по действующей методике, составляет 188 сомов за гектар. После внесения изменений, а именно включения рыбоводной зоны, арендная плата 1 гектара акватории Токтогульского водохранилища составит 808 сомов.

Методика расчета усовершенствована в целях увеличения поступления финансовых средств в республиканский бюджет, а также улучшения качества и объемов проводимых работ по повышению рыбопродуктивности водоемов.