Рассылка от налоговой: нагрузка на сотовых операторов и риски для абонентов?

Налоговая служба Кыргызстана расширила свои инструменты администрирования и теперь будет иметь доступ ко всей абонентской базе сотовых операторов. Мы привыкли считать, что SIM-карта нужна для связи и оплаты услуг, но теперь она может стать еще и инструментом налогового контроля.

В недавних поправках в Налоговый кодекс принята статья 153-1, которая обязывает операторов сотовой связи передать все персональные сведения о своих абонентах и обеспечивать бесплатные SMS-рассылки о налоговой задолженности.

Такое требование вызвало серьезную обеспокоенность не только среди граждан из-за риска утечки персональных данных, но и среди операторов связи из-за возможной финансовой нагрузки.

Риски утечки данных и роста мошенничества

Абоненты в настоящее время и так получают уже множество уведомлений от госорганов: МВД, МЧС, Центризбиркома, Генпрокуратуры и других структур. Массовые SMS-рассылки еще и от налоговой создадут:

перегрузку мобильных сетей и задержки доставки критически важных сообщений;

рост SMS-спама и избыточных уведомлений;

ухудшение работы мобильных сервисов.

Кроме этого, передача налоговой всей абонентской базы повышает вероятность утечки персональных данных.

Это создает благоприятную почву для мошенников:

они смогут представляться налоговыми инспекторами и требовать оплату;

будут рассылать поддельные ссылки для перевода средств;

использовать полученные сведения для телефонного мошенничества.

В результате граждане могут столкнуться с новой волной мошеннических схем, использующих налоговые уведомления как предлог для обмана, а ответственность за утечку данных ляжет, скорее всего, не на налоговые органы, а на сотовых операторов.

При этом сама Налоговая служба КР ранее предупреждала о мошеннических схемах, когда злоумышленники рассылают на электронные почты поддельные уведомления о наличии налоговой задолженности и угрожают привлечением к ответственности. Теперь подобные сообщения будут приходить не только на электронную почту граждан, но и на телефоны.

Налоговая уже имеет удобные механизмы уведомлений

Тут стоит напомнить, что на данный момент Налоговая служба уже имеет проверенные способы информирования налогоплательщиков. Например, через «Кабинет налогоплательщика», где гражданин самостоятельно привязывает свой номер телефона и через SMS подтверждает его актуальность и идентификацию. Этот процесс полностью контролируется пользователем:

он сам выбирает один один номер для взаимодействия с налоговой;

в любой момент может изменить его при необходимости.

Дополнительно действует система СМЭВ «Тундук», централизующая обмен данными между госструктурами. Это государственные решения, финансируемые из бюджета, которые уже успешно работают и которые можно использовать, не дублируя процесс через сотовых операторов.

Проблема дублирования номеров и устаревших данных

Представители сотовых операторов отмечают, что в реальной жизни на один паспорт (ID) и ИНН может быть оформлено от трех до десяти номеров, которыми пользуются все члены семьи. Это могут быть дети, супруги, пожилые родственники, которые по закону не имеют налоговых обязательств, но их номера все равно окажутся в базе Налоговой службы. Это означает, что налоговые уведомления будут приходить не только реальному налогоплательщику, но и всем, чьи номера когда-либо были оформлены на него.

Это прямое разглашение персональных данных, нарушающее принципы конфиденциальности.

Кроме этого, люди постоянно меняют номера, переходят на новые тарифные планы, отключают старые SIM-карты, но в базах операторов номер сохраняется в течение полугода после отключения. Специалисты отмечают, что определить, какие номера активны и на какие действительно стоит отправлять уведомления, может только оператор связи. Биллинг мобильных операторов обновляется практически в режиме реального времени, а переданные Налоговой службе статичные списки номеров устареют уже через несколько часов после передачи. В масштабах всей страны речь идет о миллионах динамических записей, и никакой госорган не сможет обеспечить их актуальность без сотрудничества с операторами связи.

По данным сотовых операторов, каждое налоговое уведомление может содержать 10-12 технических SMS, а общий объем рассылки может достигать 20 миллионов сообщений за один запрос. Финансовая нагрузка ложится на операторов, но, вероятно, в конечном итоге эти издержки будут оплачивать абоненты.

Исполнительный директор Ассоциации операторов связи Салават Ормошев в интервью ряду СМИ выразил мнение, что подобные нормы в законодательстве нанесут вред бизнесу.

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«Речь может идти о большом количестве SMS-сообщений, которые нужно будет рассылать в обязательном порядке. Это может привести к тому, что оборудование сотовых операторов будет существенно загружено работой для нужд госорганов. Сотовые операторы уже взаимодействовали с госорганами и делали бесплатные рассылки по запросу. Нельзя вводить законодательные требования и обязывать сотовых операторов делать рассылки для всех нужд государственного управления. Это может привести к тому, что бизнес захлебнется от этих запросов. Возникает очень много сопутствующих вопросов, в том числе касающихся информационной безопасности. Даже в случае требований ГНС по рассылке сообщений о налоговой задолженности не решены вопросы технической реализации взаимодействия, корректности синхронизации базы данных ГНС и операторов связи, распределения прав и ответственности. Не проработаны риски для защиты персональных данных, не определено, кто несет необходимые инвестиционные затраты на оборудование и программное обеспечение», — сказал он.

В большинстве стран региона налоговое администрирование строится на основе «личных кабинетов» налогоплательщика и других цифровых решений. Кыргызстан уже имеет подобную систему — нужно просто эффективно использовать ее вместо того, чтобы требовать новые механизмы, несущие потенциальные риски.

Представители сотовых операторов в интервью различным СМИ республики уже заявили, что готовы сотрудничать с государством, но обозначили ряд вопросов, которые необходимо еще обсудить: должно быть ограничение на рассылки, уведомления нужно отправлять только на подтвержденные пользователями номера, которые они выбрали для связи с Налоговой службой, а не на все номера, которые когда-либо были зарегистрированы на их имя.