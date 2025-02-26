На политическом уровне и в программном обеспечении вопросы профилактики правонарушений и суицидов среди подростков закрыты. Законодательство есть, и оно очень хорошее, но страдает исполнение. Об этом 24.kg сообщила уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева.

По ее словам, в 2021 году принят Закон «Об основах профилактики правонарушений». Кроме того, утверждена Концепция государственной политики в сфере профилактики правонарушений на 2022-2028 годы и к ней национальный план мероприятий.

Для контроля исполнения закона образован координационный совет по профилактике правонарушений. Этот орган является консультационным, совещательным и занимается выработкой комплексных, скоординированных рекомендаций, предложений и мер для госорганов в сфере политики профилактики правонарушений.

Читайте по теме Драки школьников. Как выбирают жертву и почему становятся агрессором

«В национальном плане определены участники и ответственные органы — МВД, Минобразования, Минтруда, органы местного самоуправления. Профилактика — непрерывный процесс, и к нему должны подключаться школы, соцработники и обязательно родители. То, что сейчас происходит, это не есть хорошо, но это знак того, что мы должны усилить свою работу в области профилактики. Проводить ее комплексно, системно, с участием всех сторон этого процесса, чтобы возыметь положительный эффект», — сказала Асель Чынбаева.

Отметим, что на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев потребовал от главы кабинета министров провести экстренное совещание, возможно даже с участием координационного совета, из-за участившихся случаев гибели подростков после школьных потасовок.

С начала 2025 года в Кыргызстане зафиксированы три школьные драки со смертельным исходом, а также несколько случаев суицидов среди учащихся.