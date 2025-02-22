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Общество

Инициативу казахстанской стороны «СНГ +» рассмотрел исполком Содружества

Заседание экспертной группы по согласованию проекта положения о формате «Содружество Независимых Государств +» состоялось в штаб-квартире СНГ.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов отметил, что документ разработан казахстанской стороной для реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, выдвинутой на саммите в октябре прошлого года в Москве.

«Государства — участники СНГ выступают за дальнейшее продвижение положительного имиджа Содружества на мировой арене, расширение связей с ООН, а также региональными организациями и объединениями. На это же направлены усилия таджикского председательства», — сказал Нурлан Сейтимов.

По его словам, упрочение авторитета СНГ на мировой арене и расширение международных связей послужит дальнейшему сопряжению деятельности Содружества с другими интеграционными форматами в целях объединения потенциала государств и организаций региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320746/
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