В Кыргызстане детям с нарушением слуха бесплатно установят кохлеарные импланты

В начале апреля в Кыргызстане ждут приезда группы врачей-хирургов из Катара для проведения операций детям с нарушением слуха. Об этом 24.kg сообщила представитель Международной ассоциации специалистов по реабилитации слуха Анастасия Найманова.

По ее словам, около 50 детям до пяти лет с четвертой степенью тугоухости или глухоты смогут провести бесплатную операцию. Для того чтобы встать в очередь, необходимо обратиться в Национальный центр охраны материнства и детства, пройти обследование слуха и предоставить запрашиваемые сурдологом документы. Пациентов на операцию будет отбирать катарская сторона.

Накануне, 19 февраля 2025 года в рамках проекта Фонда Ленхардт «Разработка устойчивой программы поддержки слабослышащих и глухих детей в Кыргызстане» прошел круглый стол «Инклюзия для детей с нарушенным слухом» при участии сотрудников Минздрава, НЦОМиД, а также партнеров из посольства Германии, ГИЦ, ВОЗ, ТИКА, родительских ассоциаций, общественных фондов и дистрибьюторов кохлеарных имплантов.

По итогам круглого стола приняли резолюцию, включающую основные проблемы и рекомендации раннего выявления нарушений слуха, методов диагностики и кохлеарной имплантации и реабилитации детей, где главными назвали недостаточный охват неонатального скрининга, высокую стоимость слуховых аппаратов и систем кохлеарной имплантации, недостаточную реабилитацию и поддержку после операций, а также проблемы в системе образования и подготовке специалистов.

Организаторы и эксперты круглого стола обращаются к заместителю председателя кабинета министров КР Эдилю Байсалову с рядом просьб:

cоздать межведомственную комиссию из числа представителей Минздрава, Минтруда и Минобразования по введению дальнейших мер по развитию служб реабилитации для детей с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации, созданию реабилитационного отделения со штатом сурдопедагогов, логопедов, психологов и врачей-сурдологов на базе НЦОМиД;

создать приказ по развитию сурдологической помощи детям с нарушениями слуха Кыргызстана (включение сурдопедагогов в штат организаций здравоохранения);

запросить финансовую поддержку для проведения обучающих мероприятий для отохирургов по кохлеарной имплантации Национального госпиталя и НЦОМиД;

организовать оснащение сурдокабинетов и обучение ЛОР-специалистов в регионах;

разработать адаптированные дисциплины и практические занятия для студентов, направленные на работу с детьми с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации. Обеспечить поддержку и сопровождение детей с нарушенным слухом по месту жительства через региональные центры;

разработать процедуры обеспечения замены речевых процессоров за счет государства по истечении шести лет использования;

организовать распределение запасных частей, закупленных в рамках госпрограммы согласно комиссионному решению;

организовать бесплатное предоставление слухового аппарата, после поставленного диагноза по глубокому нарушению слуха;

обеспечить равный доступ к дошкольному и школьному образованию детям с нарушениями слуха;

организовать кампании по информированию населения о проблеме нарушения слуха у детей и об их правах;

рассмотреть возможность получения статуса персонального ассистента для родителей ребенка с нарушением слуха.