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Общество

В Кыргызстане детям с нарушением слуха бесплатно установят кохлеарные импланты

В начале апреля в Кыргызстане ждут приезда группы врачей-хирургов из Катара для проведения операций детям с нарушением слуха. Об этом 24.kg сообщила представитель Международной ассоциации специалистов по реабилитации слуха Анастасия Найманова.

По ее словам, около 50 детям до пяти лет с четвертой степенью тугоухости или глухоты смогут провести бесплатную операцию. Для того чтобы встать в очередь, необходимо обратиться в Национальный центр охраны материнства и детства, пройти обследование слуха и предоставить запрашиваемые сурдологом документы. Пациентов на операцию будет отбирать катарская сторона.

Накануне, 19 февраля 2025 года в рамках проекта Фонда Ленхардт «Разработка устойчивой программы поддержки слабослышащих и глухих детей в Кыргызстане» прошел круглый стол «Инклюзия для детей с нарушенным слухом» при участии сотрудников Минздрава, НЦОМиД, а также партнеров из посольства Германии, ГИЦ, ВОЗ, ТИКА, родительских ассоциаций, общественных фондов и дистрибьюторов кохлеарных имплантов.

По итогам круглого стола приняли резолюцию, включающую основные проблемы и рекомендации раннего выявления нарушений слуха, методов диагностики и кохлеарной имплантации и реабилитации детей, где главными назвали недостаточный охват неонатального скрининга, высокую стоимость слуховых аппаратов и систем кохлеарной имплантации, недостаточную реабилитацию и поддержку после операций, а также проблемы в системе образования и подготовке специалистов.

Организаторы и эксперты круглого стола обращаются к заместителю председателя кабинета министров КР Эдилю Байсалову с рядом просьб:

  • cоздать межведомственную комиссию из числа представителей Минздрава, Минтруда и Минобразования по введению дальнейших мер по развитию служб реабилитации для детей с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации, созданию реабилитационного отделения со штатом сурдопедагогов, логопедов, психологов и врачей-сурдологов на базе НЦОМиД;
  • создать приказ по развитию сурдологической помощи детям с нарушениями слуха Кыргызстана (включение сурдопедагогов в штат организаций здравоохранения);
  • запросить финансовую поддержку для проведения обучающих мероприятий для отохирургов по кохлеарной имплантации Национального госпиталя и НЦОМиД;
  • организовать оснащение сурдокабинетов и обучение ЛОР-специалистов в регионах;
  • разработать адаптированные дисциплины и практические занятия для студентов, направленные на работу с детьми с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации. Обеспечить поддержку и сопровождение детей с нарушенным слухом по месту жительства через региональные центры;
  • разработать процедуры обеспечения замены речевых процессоров за счет государства по истечении шести лет использования;
  • организовать распределение запасных частей, закупленных в рамках госпрограммы согласно комиссионному решению;
  • организовать бесплатное предоставление слухового аппарата, после поставленного диагноза по глубокому нарушению слуха;
  • обеспечить равный доступ к дошкольному и школьному образованию детям с нарушениями слуха;
  • организовать кампании по информированию населения о проблеме нарушения слуха у детей и об их правах;
  • рассмотреть возможность получения статуса персонального ассистента для родителей ребенка с нарушением слуха.

Справка 24.kg

Ежегодно в Кыргызстане рождается около 150 тысяч новорожденных, из которых не менее 100–150 детей имеют глубокие нарушения слуха, а до 3 процентов детей страдают различными формами слуховых нарушений. Эти показатели ясно указывают на необходимость создания и поддержки эффективной системы раннего выявления, диагностики, слухопротезирования, служб раннего вмешательства и инклюзивного образования для детей с этим недугом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320713/
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