В Новопокровке сотрудник рыбхоза за полгода украл более 5 тонн форели

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который был объявлен в розыск за присвоение вверенного имущества в особо крупном размере. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

21 декабря 2023 года в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратился гражданин Д.О. Он просил принять меры в отношении своего сотрудника Т.А., который с 1 февраля по 11 августа 2023-го присвоил рыбную продукцию из цеха ОсОО «Аква Сервис», расположенного в селе Новопокровка. В милиции уточнили, что присвоено 5 тысяч 600 килограммов форели общей стоимостью 2 миллиона 500 тысяч сомов.

Возбуждено дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Тогда подозреваемый скрылся от следствия, из-за чего его объявили в розыск.

Спустя два года оперативникам удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Мужчину водворили в ИВС. Следствие продолжается.