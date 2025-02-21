13:50
USD 87.45
EUR 91.24
RUB 0.97
Общество

В Новопокровке сотрудник рыбхоза за полгода украл более 5 тонн форели

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который был объявлен в розыск за присвоение вверенного имущества в особо крупном размере. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

21 декабря 2023 года в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратился гражданин Д.О. Он просил принять меры в отношении своего сотрудника Т.А., который с 1 февраля по 11 августа 2023-го присвоил рыбную продукцию из цеха ОсОО «Аква Сервис», расположенного в селе Новопокровка. В милиции уточнили, что присвоено 5 тысяч 600 килограммов форели общей стоимостью 2 миллиона 500 тысяч сомов.

Возбуждено дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Тогда подозреваемый скрылся от следствия, из-за чего его объявили в розыск.

Спустя два года оперативникам удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Мужчину водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320664/
просмотров: 981
Версия для печати
Материалы по теме
Кража телефонов и денег из авто в Токмаке. Задержан ранее разыскиваемый вор
У подозреваемого в краже дорогого велосипеда в гараже нашли еще три скутера
Биологи впервые сумели снять на видео живого морского черта при дневном свете
Студию отечественного певца обокрали более чем на 500 тысяч сомов
Ночью парни проникли на автобазу, где, вскрыв двери автобуса, украли деньги
Со склада бишкекчанина украли кафель почти на 1,5 миллиона сомов
Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Шокирующие подробности от милиции
Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Он и еще трое украли сейф с ценностями
В Сокулуке спецназ на дороге из авто выволок подозреваемого в кражах
В Бишкеке милиция задержала домушника
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Духовное управление мусульман сообщило дату начала Орозо Духовное управление мусульман сообщило дату начала Орозо
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоит снять квартиру в&nbsp;Бишкеке. Где они дешевле и&nbsp;дороже всего Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле и дороже всего
Бизнес
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
Doscredobank: переводы в&nbsp;китайских юанях с&nbsp;минимальной комиссией Doscredobank: переводы в китайских юанях с минимальной комиссией
10&nbsp;простых инструментов для самоорганизации 10 простых инструментов для самоорганизации
21 февраля, пятница
13:38
Весна ранняя. На юге Кыргызстана начались полевые работы Весна ранняя. На юге Кыргызстана начались полевые работ...
13:32
В Китае обнаружили новый коронавирус у летучих мышей — похож на COVID-19
13:16
Более 37 гектаров орошаемой земли трансформируют для расширения аэропорта Оша
13:13
Глава кабмина потребовал освободить от должностей двоих замминистра
13:07
Кыргызстан закупает у Америки, Турции и Казахстана семена масличных культур