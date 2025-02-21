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Общество

Дефицита препаратов в Кыргызстане не будет — департамент лекарственных средств

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения прокомментировал опасения о возможном дефиците препаратов.

Отмечается, что требования в области обращения лекарственных средств в рамках соглашений между странами ЕАЭС принимаются прежде всего в интересах защиты здоровья населения и направлены на обеспечение безопасности и качества препаратов на уровне развитых государств.

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«Евразийская комиссия учитывает текущую ситуацию на лекарственных рынках стран, принимая во внимание предложения сторон по смягчению перехода на единые требования и предотвращению кризисных ситуаций по лекарственному обеспечению», — проинформировали в ведомстве.

Минздрав ждет рассмотрения и внесения изменений в решение Совета Евразийской экономической комиссии «О временных мерах по установлению особенностей обращения лекарственных средств для медицинского применения» — до конца 2027 года государствам ЕАЭС предоставляется возможность регистрации препаратов по собственным (национальным) установленным правилам.

Совет ЕЭК также рассмотрит внесение изменения в свое решение «О правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения». Оно предоставит дополнительный срок производителям на приведение регистрационного досье ранее зарегистрированных препаратов в соответствие с требованиями ЕАЭС.

В департаменте полагают, что все это позволит избежать дефицита лекарств в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320612/
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