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Общество

О туристическом потенциале Кыргызстана рассказали в Нью-Дели

В Нью-Дели посольство Кыргызстана в Индии совместно с Международным женским клубом (Women’s International Club) организовало международное культурное мероприятие по популяризации культуры кыргызского народа, традиций, а также туристического потенциала страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

На мероприятии для гостей подготовили презентацию с историческими данными, популярными туристическими маршрутами и достопримечательностями, принимаемыми мерами по развитию туризма, межкультурного обмена, сохранению и развитию национальных традиций и ценностей КР.

Также озвучили усилия Кыргызстана в продвижении горной повестки на международной площадке и отметили продвигаемые инициативы в рамках реализации «Пятилетия действий по развитию горных регионов» и Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). На отдельном стенде организовали фотовыставку картин с горными пейзажами республики. Отмечается, что презентация сопровождалась показом туристических видеороликов и раздаточных материалов в виде брошюр.

Как сообщает пресс-служба МИД, на мероприятии показали танцы «Айкөл Манас бийи», «Туш кийиз бийи» с элементами традиционных кыргызских народных движений, ритмов, одежды в исполнении коллектива «Мүрөк». Фольклорный ансамбль «Санат» исполнил произведение «Таӊ сыры», отрывок из эпоса «Манас», а также народные мелодии «Эргиме», «Ак тамак Көк тамак» на комузе и «Койчулардын коңур куу» на духовом кыргызском музыкальном инструменте чогойно чоор.

В завершение мероприятия гостям предложили угощения кыргызской национальной кухни.

Справка 24.kg

Women’s International Club — это клуб, который состоит из женщин-дипломатов иностранных посольств, аккредитованных в Индии, и женщин-руководителей общественных организаций страны пребывания. Он насчитывает около 135 членов. Целью клуба является содействие культурному взаимодействию между людьми разных культур и сообществ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320600/
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