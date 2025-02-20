О туристическом потенциале Кыргызстана рассказали в Нью-Дели

В Нью-Дели посольство Кыргызстана в Индии совместно с Международным женским клубом (Women’s International Club) организовало международное культурное мероприятие по популяризации культуры кыргызского народа, традиций, а также туристического потенциала страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
На мероприятии для гостей подготовили презентацию с историческими данными, популярными туристическими маршрутами и достопримечательностями, принимаемыми мерами по развитию туризма, межкультурного обмена, сохранению и развитию национальных традиций и ценностей КР.
Также озвучили усилия Кыргызстана в продвижении горной повестки на международной площадке и отметили продвигаемые инициативы в рамках реализации «Пятилетия действий по развитию горных регионов» и Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). На отдельном стенде организовали фотовыставку картин с горными пейзажами республики. Отмечается, что презентация сопровождалась показом туристических видеороликов и раздаточных материалов в виде брошюр.
В завершение мероприятия гостям предложили угощения кыргызской национальной кухни.
Справка 24.kg
Women’s International Club — это клуб, который состоит из женщин-дипломатов иностранных посольств, аккредитованных в Индии, и женщин-руководителей общественных организаций страны пребывания. Он насчитывает около 135 членов. Целью клуба является содействие культурному взаимодействию между людьми разных культур и сообществ.