Неделя-24. Выборы Жогорку Кенеша по-новому и недовольство Земельным кодексом

В Кыргызстане вновь хотят изменить систему выборов депутатов Жогорку Кенеша. В частности предлагается полностью отказаться от партийных списков и пропорциональной системы (так сейчас выбирают 54 нардепа из 90). Представленный проект конституционного закона предусматривает следующие изменения:
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Для проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата с учетом гендерной квоты.
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В итоге в Жогорку Кенеше будут 60 мужчин и 30 женщин.
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Перевыборов в округах не будет — если депутат покидает парламент, то его мандат передают следующему кандидату, набравшему наибольшее число голосов.
После опубликования данного законопроекта заговорили о досрочных выборах в Жогорку Кенеш осенью 2025 года. На заседании парламента спикер Нурланбек Тургунбек уулу заявил: «Это слухи. Выборов раньше времени не будет ни на день, ни на месяц. Отмечу, выборы будут в следующем году». Торага добавил, что выборы президента тоже состоятся в срок.
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