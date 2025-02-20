По ее данным, в столичных школах проводят мероприятия в рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Школьникам и их родителям разъясняют о последствиях конфликтов и важности их мирного разрешения.

Мэрия просит свидетелей правонарушений, совершенных школьниками, незамедлительно уведомлять ее с предоставлением аудио- и видеофиксации по телефону 0554182185 (WhatsАpp). При этом в муниципалитете просят придерживаться норм Закона «О защите от недостоверной информации», влекущих за собой ответственность за нарушение его требований.