Мэрия Бишкека просит горожан сообщать о правонарушениях, совершенных школьниками. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, в столичных школах проводят мероприятия в рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Школьникам и их родителям разъясняют о последствиях конфликтов и важности их мирного разрешения.
Мэрия просит свидетелей правонарушений, совершенных школьниками, незамедлительно уведомлять ее с предоставлением аудио- и видеофиксации по телефону 0554182185 (WhatsАpp). При этом в муниципалитете просят придерживаться норм Закона «О защите от недостоверной информации», влекущих за собой ответственность за нарушение его требований.
Ранее мэр столицы провел расширенное совещание с городскими чиновниками по вопросам усиления безопасности в школах, борьбы со школьным рэкетом и буллингом, ответственности руководителей социального блока, педагогов и родителей.