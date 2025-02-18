В Бишкеке прошли штабные учения на тему «Действия органов управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» (землетрясений) в рамках плана подготовки Гражданской защиты города на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сообщается, что сигналы учений передали через систему оповещения в городские и районные службы гражданской защиты, а также руководителям муниципальных администраций мэрии города Бишкека. Система гражданской защиты города переведена на усиленный режим работы.



Напомним, сегодня в Джалал-Абадской области произошло землетрясение силой 2,5 балла. Подземные толчки зафиксировали в 4.26. Очаг землетрясения располагался в 2 километрах к юго-западу от села Сузак, 3 километрах к западу от села Бек-Абад, 3 километрах к северо-западу от села Жийде.