Сообщается, что сигналы учений передали через систему оповещения в городские и районные службы гражданской защиты, а также руководителям муниципальных администраций мэрии города Бишкека. Система гражданской защиты города переведена на усиленный режим работы.

Учения провели в целях улучшения подготовки органов управления и сил Гражданской защиты для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения защиты населения и территорий. Кроме того, проводятся подготовительные работы для предстоящих штабных учений на территории Чуйской области.