Долг превысил 43 тысячи сомов. Бишкекводоканал отключил воду неплательщикам

Сотрудники МП «Бишкекводоканал» отключили воду жителям города, которые несколько лет не оплачивали услуги водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В Свердловском районе столицы зафиксирована задолженность:



43 тысячи 93 сома (долг с 2012 года);

15 тысяч 584 сома;

14 тысяч 61 сом;

13 тысяч 278 сомов;

11 тысяч 312 сомов.

В Первомайском районе:



24 тысячи 872 сома (долг с 2022 года);

17 тысяч 749 сомов (долг с 2022 года);

10 тысяч 182 сома (долг с 2022 года);

9 тысяч 88 сомов (долг с 2023 года);

14 тысяч 757 сомов (долг с 2022 года).

В Ленинском районе:



16 тысяч 900 сомов (долг с 2022 года);

15 тысяч сомов (долг с 2021 года);

11 тысяч 897 сомов (долг с 2022 года);

10 тысяч сомов (долг с 2023 года);

10 тысяч 82 сома (долг с 2023 года).







Тариф на холодную воду и стоки составляет:



1 кубометр воды — 10,45 сома;

1 кубометр стоков — 3,45 сома.

Если нет прибора учета, то расчет ведется по норме водопотребления — 350 литров на человека.



Отмечается, что обеспечение Бишкека питьевой водой — это сложный и затратный процесс, включающий добычу воды из скважин, работу насосных станций, обеззараживание и транспортировку к потребителям. Тариф не покрывает всех затрат, необходимых для бесперебойного водоснабжения и водоотведения. Основная статья расходов — электроэнергия, необходимая для работы насосов и очистных сооружений.



МП «Бишкекводоканал» просит всех абонентов вовремя оплачивать услуги водоснабжения и не накапливать задолженность. В противном случае предприятие отключит водоснабжение в соответствии с действующими нормами.