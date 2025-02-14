Кантский городской суд оправдал пользователя Facebook Мирланбека Маратбек уулу, обвиняемого в изготовлении и распространении экстремистских материалов. Об этом сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

Напомним, 15 августа к Мирланбеку Маратбек уулу пришли домой с обыском. Активист проживает в Чуйской области. Однако представившийся следователем ОВД города Каракола Ишенов отметил, что уголовное дело возбудили в Иссык-Кульской области по факту экстремизма на основе публикаций активиста в Facebook. Есть постановление суда о проведении обыска. В милиции подчеркнули, что данный обыск не связан с критикой автора в адрес органов власти.

Мирланбек Маратбек уулу выступал в соцсетях против добычи урана и критиковал действия властей.

Незадолго до прибытия следователей в его дом активист возмущался оплатой за регистрацию IMEI-кодов телефонов.

В феврале 2023 года активиста уже вызывали на допрос в следственную службу МВД.