Коммунальщики выявляют число фактически проживающих в домах Бишкека

Коммунальщики выявляют число фактически проживающих в домах города. По данным мэрии, с целью уточнения числа фактически проживающих граждан сотрудники муниципальных предприятий «Бишкектеплосеть», «Тазалык» и «Бишкекводоканал» проводят рейдовые мероприятия.

В результате проверок со стороны МП «Бишкектеплосеть» с 29 января по 10 февраля выявлено превышение числа зарегистрированных жильцов на 81 человека.

Муниципалитет уточняет, что проверке подлежат только квартиры, где отсутствуют приборы учета.

МП «Тазалык» в ходе рейда с 27 января по 8 февраля зафиксировало увеличение базы данных на 158 человек.

А МП «Бишкекводоканал» внесло в базу данных предприятия дополнительно 171 человека.