09:14
USD 87.45
EUR 91.06
RUB 0.95
Общество

Коммунальщики выявляют число фактически проживающих в домах Бишкека

Коммунальщики выявляют число фактически проживающих в домах города. По данным мэрии, с целью уточнения числа фактически проживающих граждан сотрудники муниципальных предприятий «Бишкектеплосеть», «Тазалык» и «Бишкекводоканал» проводят рейдовые мероприятия.

В результате проверок со стороны МП «Бишкектеплосеть» с 29 января по 10 февраля выявлено превышение числа зарегистрированных жильцов на 81 человека.

Муниципалитет уточняет, что проверке подлежат только квартиры, где отсутствуют приборы учета.

МП «Тазалык» в ходе рейда с 27 января по 8 февраля зафиксировало увеличение базы данных на 158 человек.

А МП «Бишкекводоканал» внесло в базу данных предприятия дополнительно 171 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319887/
просмотров: 464
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке жильцы высадили деревья на придомовом участке, который отстояли
«Агент 024»: В 12-м микрорайоне Бишкека размывает фундамент многоэтажного дома
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
От&nbsp;автобусов до&nbsp;броневиков. В&nbsp;КР&nbsp;начали производство отечественной бронетехники От автобусов до броневиков. В КР начали производство отечественной бронетехники
В&nbsp;Бишкеке могут существенно увеличить штрафы за&nbsp;нарушения: что предлагает мэрия В Бишкеке могут существенно увеличить штрафы за нарушения: что предлагает мэрия
Бизнес
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
14 февраля, пятница
08:57
Мэрия Бишкека проверяет дороги, отремонтированные в 2024 году Мэрия Бишкека проверяет дороги, отремонтированные в 202...
08:34
Коммунальщики выявляют число фактически проживающих в домах Бишкека
08:20
Очередной инцидент в школе: в Баткене в ходе драки ученика ранили ножом
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 февраля, четверг
23:05
Samsung намерена интегрировать искусственный интеллект в сети 6G
22:41
«Стальной» Булатик. Антонина Шевченко показала видео с шестимесячным сыном
22:25
В Мюнхене водитель автомобиля намеренно въехал в толпу людей. Есть пострадавшие
22:00
Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана
21:45
В России запретят банкам и госслужбам использовать иностранные мессенджеры