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Общество

Обеспечение продовольственной безопасности обсудили мукомолы и чиновники

Министерство экономики и коммерции, Минсельхоз, Антимопольная служба и предприятия мукомольной отрасли подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что договоренности направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, бесперебойное снабжение населения пшеничной мукой и кормами по доступным ценам.

На встрече напомнили о предоставлении временной льготы для мукомольных предприятий, чтобы стабилизировать цены на социально значимые продукты.

По словам министра экономики и коммерции Бакыта Сыдыкова, мука и хлебобулочные изделия являются основными продуктами питания, а их доступность — ключевая задача государственной политики в сфере продовольственной безопасности.

В Ассоциации мукомольных предприятий оценили продление срока действия постановления кабмина об обнулении НДС на зерно и муку, что позволит отечественным мукомолам использовать местное сырье и снизить зависимость от импортного зерна.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319746/
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