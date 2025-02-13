Обеспечение продовольственной безопасности обсудили мукомолы и чиновники

Министерство экономики и коммерции, Минсельхоз, Антимопольная служба и предприятия мукомольной отрасли подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что договоренности направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, бесперебойное снабжение населения пшеничной мукой и кормами по доступным ценам.

На встрече напомнили о предоставлении временной льготы для мукомольных предприятий, чтобы стабилизировать цены на социально значимые продукты.

По словам министра экономики и коммерции Бакыта Сыдыкова, мука и хлебобулочные изделия являются основными продуктами питания, а их доступность — ключевая задача государственной политики в сфере продовольственной безопасности.

В Ассоциации мукомольных предприятий оценили продление срока действия постановления кабмина об обнулении НДС на зерно и муку, что позволит отечественным мукомолам использовать местное сырье и снизить зависимость от импортного зерна.