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Власть

В Ошском госуниверситете обучается 15 студентов с ВИЧ

В Ошском государственном университете обучается около 15 студентов с ВИЧ. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщил ректор вуза Кудайберди Кожобеков.

По его словам, эти студенты на два года освобождены от оплаты обучения.

«Кроме того, восемь студентов являются круглыми сиротами. Они тоже полностью освобождены от оплаты контракта», — сказал Кудайберди Кожобеков.

Депутат Винера Раимбачаева добавила, что к ней обратились родители студента с ВИЧ. «Они рассказали, что их ребенка не допускают до экзаменов, потому что он не оплатил контракт. Чтобы оплатить обучение, родителям пришлось взять кредит», — сказала она.

Нардеп попросила замминистра взять под контроль этот вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295089/
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