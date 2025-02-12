Как выглядит здание НИИХСиТО после пожара?

В результате произошедшего вечером 11 февраля пожара здание Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов достаточно сильно пострадало. Пока сумма ущерба и причины возгорания не озвучены.

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В медучреждении выбиты окна и двери, стены покрыты гарью. В настоящее время здание оцеплено, на месте находятся сотрудники милиции и МЧС.













Ранее в Минздраве сообщили, что для расследования причин пожара создается межведомственная комиссия, которую возглавит зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

Напомним, примерно в 21.00 11 февраля в НИИХСиТО произошел пожар. Огонь потушили в 23.15. В результате пожара погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.