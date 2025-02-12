На случай катастроф. Зачем МЧС машины скорой помощи

Машины скорой помощи, переданные МЧС Кыргызстана Южной Кореей, будет использовать служба медицины катастроф. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Фото МЧС. Корея передала МЧС Кыргызстана машины скорой помощи

По словам представителей ведомства, всего получено десять автомобилей, четыре из них отдали в областные структуры МЧС.

«Машины будут использовать для оказания оперативной медицинской помощи лицам, пострадавшим при природных и техногенных катастрофах, а также служба спасения. В бригаде спасателей есть медик — фельдшер», — пояснили в министерстве.

Создание службы медицины катастроф закреплено постановлением кабинета министров от 19 августа 2024 года № 481.

Согласно положению, это подведомственное подразделение МЧС для медико-санитарного обеспечения населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах, эпидемиях, локальных вооруженных конфликтах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях, оказания экстренной помощи населению, обеспечения взаимодействия государственных органов и организаций здравоохранения, а также для оказания медицинских услуг сотрудникам МЧС, членам их семей в мирное время, профессионального психологического отбора сотрудников МЧС при плановых медосмотрах.

Служба комплектуется военнослужащими и гражданским персоналом.

Отметим, что пользователи соцсетей задались вопросом, зачем МЧС машины скорой помощи и будут ли они активно использоваться.