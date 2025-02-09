Самые интересные кыргызские фильмы последних лет

Кыргызский кинематограф в последние годы набирает хорошие обороты, привлекая к себе все больше и больше внимания отечественных зрителей. Отдельные фильмы достигают успеха и на международном уровне, например, картина «Бейиш эненин таманында/Рай под ногами матерей» режиссера Руслана Акуна смогла собрать в казахстанском прокате почти 1,5 миллиарда тенге и стала вторым самым кассовым фильмом за 2024 год.

Тем не менее некоторые яркие проекты отечественных режиссеров остаются незамеченными в череде комедий, которыми каждый месяц обновляется отечественный кинематограф. Именно о таких фильмах, уникальных и интересных, сегодня пойдет речь.

«Эсимде»

Режиссер Актан Арым Кубат (2022 год). Последняя работа мэтра кыгызского кино повествует о потерявшем память старике Зарлыке (главного героя ленты играет сам режиссер), который после 23 лет скитаний на чужбине возвращается на родину. Не узнавая ни сына, ни прежнюю жизнь, Зарлык начинает собирать мусор в селе, делая это своей главной работой. Актан Арым Кубат в ленте, помимо того, что затрагивает тему идентичности и социальные проблемы, поднимает и экологический вопрос.

«Белек»

Режиссер — Дальмира Тилепберген (2023 год). Фильм повествует о девочке по имени Арно, которая живет с семьей на пастбище. В семье Арно четыре довочки. Ее отец мечтает о мальчике. Он надеется, что следующий ребенок, который вскоре должен родиться, станет его долгожданным наследником. Это одновременно и светлая, и очень грустная история взросления с феминистическим посылом. Отдельно стоит отметить красоту джайлоо, где снята картина. Прекрасные пейзажи, показанные в фильме, несомненно, очаруют зрителей.

«Кыз ала качуу»

Режиссер — Мирлан Абдыкалыков (2023 год). Через драматичную историю девушки Умут режиссер поднимает актуальную для Кыргызстана тему похищения девушек. Фильм-действие, который показывает проблему самым возможным и нужным из средств. В финале картины зритель может почувствовать подавленность, фильм проходится по нам, как будто катком. Картина снята в новостройках Бишкека, что только усиливает эффект вовлечения зрителя к происходящему на экране.

«Көл»

Режиссер — Эмиль Атагельдиев (2020 год). На берегу озера Иссык-Куль живет старый учитель истории Темиркул. Старик, трагически потерявший в молодости свою единственную дочь, так и не смог до конца оправиться от этой потери. Он верит в легенду о том, что издревле кыргызы не употребляли в пищу рыбу потому, что души предков, ожидая нового воплощения, становятся рыбами в священном озере. Его сосед Асхат же промышляет браконьерством. Дочь браконьера 11-летняя Жылдыз, находясь под влиянием старика, чувствует глубокий внутренний протест против отца. Она искренне верит в легенду и так же, как и старик, не ест рыбу, вызывая непонимание со стороны своей семьи и сверстников. Эта картина — философское размышление о месте человека во вселенной. Это последний фильм Эмиля Атагельдиева, в 2024 году он скончался.

Хочется рассказать и о лучших короткометражных картинах последних лет. Часто у людей складывается мнение, что короткометражное кино — это промежуточный этап в карьере режиссеров. Несмотря на то что доля правды в этих утверждениях и есть, все же такие фильмы занимают значительное место в отечественном кинематографе.

«Сын отца своего»

Режиссер — Дастан Мадалбеков (2022 год). Десятилетний Бакыт живет вместе со своим отцом, который старается привить самостоятельность своему ребенку. В одну из ночей отец не возвращается домой. Бакыт не показывает никому из окружающих свою тревогу и продолжает заниматься своими будничными делами. Это по-настоящему душещипательная история, способная расстрогать каждого зрителя. За менее чем 20 минут хронометража автор не только раскрывает персонажей, особенно Бакыта, но и создает абсолютно целостную историю. Это соцреализм, который всегда стоял особняком в мировом кинематографе.

«Ромео»

Режиссер — Тыныстан Темиржан (2023 год). В заброшенном здании дома культуры в одном из сел Кыргызстана собираются ставить спектакль по великой трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Главный герой картины мальчик влюблен в девочку, которая исполнит роль Джульетты в предстоящем спектакле. Этот фильм — чистая поэзия. Его просмотр способен пробудить самые светлые чувства и остаться в сердцах зрителей надолго.

«Дорога»

Режиссер — Толомуш Жаныбеков (2022 год). Фильм о мужчине, который работает и живет на кладбище. Картина затрагивает очень серьезную тему — смерть. В фильме почти отсутствуют диалоги, мы слышим голоса лишь при чтении молитвы перед захоронением людей. И это придает соответствующее меланхоличное настроение. Картина подталкивает зрителя к внутреннему разговору, который может быть неприятен, но, несомненно, весьма важен.