23:51
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Общество

Выставка венгерской вышивки матьо открылась в Историческом музее

Посольство Венгрии в Бишкеке в рамках Дня искусства представило уникальную выставку венгерской вышивки матьо в Национальном историческом музее. Перед гостями мероприятия выступили директор музея Жылдыз Бакашова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Бишкеке Шандор Дороги.

Шандор Дороги отметил, что Венгрия, как и Кыргызстан, бережно относится к сохранению своих традиций, в частности народных ремесел и народной вышивки. Посольство планирует продолжать ежегодные дни искусства Венгрии и знакомить кыргызстанцев с уникальными элементами венгерской культуры.

«Мы верим, что народное искусство отражает дух народа и его философию, — сказал посол. — И надеемся, что эта инициатива станет нашей доброй традицией».

«Гости получили возможность совершить захватывающее путешествие в мир традиционного венгерского декоративно-прикладного искусства. Кураторы выставки провели интерактивную экскурсию для посетителей музея и познакомили их с богатым наследием венгерской вышивки матьо. В экспозиции представлены яркие образцы вышитых полотен и предметов одежды и обихода, а также собрание архивных фотографий, рассказывающих о жизни и традициях венгерского народа», — говорится в сообщении.

Материалы для выставки предоставлены Музеем матьо в Мезекевешде, а также частными коллекционерами. Проект является частью межкультурного обмена между Венгрией и Кыргызской Республикой и призван продемонстрировать сходства в народных традициях двух стран, а также углубить понимание значимости ремесел как важного элемента в формировании культурной идентичности.

Выставка продлится до 24 ноября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311192/
просмотров: 1689
Версия для печати
Материалы по теме
К 100-летию Кара-Киргизской автономной области в Бишкеке открылась выставка
Выставка «Динара Асанова: кино вне времени и пространства» пройдет в Бишкеке
В Бишкеке открылась ярмарка хендмейда
Кыргызстан предоставит 100 стипендий для студентов из Венгрии
Следующий саммит ОТГ пройдет в Венгрии в 2025 году
Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстанга расмий сапар менен келди
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с официальным визитом прибыл в Кыргызстан
Национальный стенд Кыргызстана впервые появится на выставке импорта в Китае
Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстанга расмий сапар менен келет
В Кыргызстан с официальным визитом прибудет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Новые миграционные правила в&nbsp;России: что ждет граждан Кыргызстана в&nbsp;2025 году Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году
Штормовое предупреждение. На&nbsp;юге Кыргызстана ожидаются заморозки Штормовое предупреждение. На юге Кыргызстана ожидаются заморозки
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов