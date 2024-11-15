Выставка венгерской вышивки матьо открылась в Историческом музее

Посольство Венгрии в Бишкеке в рамках Дня искусства представило уникальную выставку венгерской вышивки матьо в Национальном историческом музее. Перед гостями мероприятия выступили директор музея Жылдыз Бакашова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Бишкеке Шандор Дороги.

Шандор Дороги отметил, что Венгрия, как и Кыргызстан, бережно относится к сохранению своих традиций, в частности народных ремесел и народной вышивки. Посольство планирует продолжать ежегодные дни искусства Венгрии и знакомить кыргызстанцев с уникальными элементами венгерской культуры.

«Мы верим, что народное искусство отражает дух народа и его философию, — сказал посол. — И надеемся, что эта инициатива станет нашей доброй традицией».

«Гости получили возможность совершить захватывающее путешествие в мир традиционного венгерского декоративно-прикладного искусства. Кураторы выставки провели интерактивную экскурсию для посетителей музея и познакомили их с богатым наследием венгерской вышивки матьо. В экспозиции представлены яркие образцы вышитых полотен и предметов одежды и обихода, а также собрание архивных фотографий, рассказывающих о жизни и традициях венгерского народа», — говорится в сообщении.

Материалы для выставки предоставлены Музеем матьо в Мезекевешде, а также частными коллекционерами. Проект является частью межкультурного обмена между Венгрией и Кыргызской Республикой и призван продемонстрировать сходства в народных традициях двух стран, а также углубить понимание значимости ремесел как важного элемента в формировании культурной идентичности.

Выставка продлится до 24 ноября 2024 года.