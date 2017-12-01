Ордена, кинжалы, бусы... Что пропало из Исторического музея

Из Исторического музея пропало три ордена Ленина, 12 орденов Боевого Красного Знамени, один орден Невского, два нагрудных знака, 116 адресных папок, 20 ниток бус, четыре кинжала сакского периода, наконечники стрел, долото V-VI века и древняя керамика. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сообщила директор музея Анаркуль Исираилова.

По ее словам, последняя инвентаризация экспонатов была проведена в 2012 году, тогда пропажа и обнаружилась.

Отвечая на вопрос депутатов о составе золота в орденах и медалях, глава музея сказала, что пропало около 200-300 граммов золота.

По словам Анаркуль Исираиловой, сейчас в музее идет монтаж экспозиций, их 135 тысяч единиц.

«После сверки я поднимала вопрос на коллегии Министерства культуры, информации и туризма. Были уволены главный хранитель и один из бывших директоров музея, который позже работал в отделе реставрации», — добавила она.