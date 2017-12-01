12:58
+1
USD 69.74
EUR 82.61
RUB 1.19
Общество

Ордена, кинжалы, бусы... Что пропало из Исторического музея

Из Исторического музея пропало три ордена Ленина, 12 орденов Боевого Красного Знамени, один орден Невского, два нагрудных знака, 116 адресных папок, 20 ниток бус, четыре кинжала сакского периода, наконечники стрел, долото V-VI века и древняя керамика. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сообщила директор музея Анаркуль Исираилова.

По ее словам, последняя инвентаризация экспонатов была проведена в 2012 году, тогда пропажа и обнаружилась.

Отвечая на вопрос депутатов о составе золота в орденах и медалях, глава музея сказала, что пропало около 200-300 граммов золота.

По словам Анаркуль Исираиловой, сейчас в музее идет монтаж экспозиций, их 135 тысяч единиц.

«После сверки я поднимала вопрос на коллегии Министерства культуры, информации и туризма. Были уволены главный хранитель и один из бывших директоров музея, который позже работал в отделе реставрации», — добавила она.
Ссылка:
просмотров: 661
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане отсутствует государственный каталог экспонатов
Ремонт Исторического музея планируется завершить к концу декабря 2017 года
Минкульт: Захоронение мумии девушки произведено в целях ее сохранения
Сторонники Омурбека Текебаева прекратили голодовку
Членам партии «Ата Мекен», продолжающим голодовку, вызвали скорую помощь
Суд по иску «Ата Мекена» к президенту страны продолжится сегодня
В Джалал-Абаде отвергают факт митинга сторонников Омурбека Текебаева
Популярные новости
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр