Дополнительные каникулы для первоклассников начнутся 10 февраля. Информацию подтвердили в Министерстве образования и науки.

Уточняется, что со следующего понедельника, 10 февраля, первоклассники столичных школ уйдут на дополнительные каникулы на семь дней.

Каникулы также предусмотрены для детей, обучающихся в нулевых классах. Для них отдых продлится две недели.

Напомним, дополнительные каникулы для маленьких учеников утверждены в рамках базисного учебного плана. Для шестилеток, занимающихся по 480-часовой предшкольной программе «Наристе», предусмотрены дополнительные каникулы на 14 дней, а для первоклассников — на одну неделю.