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Общество

Ситуация с заболеваемостью корью в Кыргызстане остается острой

Ситуация с заболеваемостью корью в Кыргызстане остается острой. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, основной рост заболеваемости наблюдается в Бишкеке.

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В последние годы количество отказов от вакцинации среди детей растет. Это создает серьезные угрозы для здоровья детей. Непривитые дети подвергаются риску заражения инфекционными заболеваниями и способствуют их распространению, отмечают в Минздраве.

К концу 2023 года в КР было зарегистрировано более 7 тысяч случаев кори, в 2024-м — 14 тысяч 380. С начала текущего года отмечено 1 тысяча 104 случая заболевания корью. Большинство заболевших дети, родители которых ранее отказались от вакцинации.

«В 2023 году 22 тысячи родителей отказались прививать своих детей, по итогам 11 месяцев 2024 года число отказов составило 16 тысяч 408», — сообщили в ведомстве.

Основная причина отказов от вакцинации – религиозные убеждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318340/
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