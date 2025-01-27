ООН: Около 685 миллионов человек живут без электричества

Сегодня около 685 миллионов человек живут без электричества, более 80 процентов из них — в странах Африки, к югу от Сахары. Об этом сообщают в ООН по случаю Международного дня чистой энергии, который отмечают 26 января.

По данным организации, чистая энергия играет важную роль в сокращении выбросов, а также помогает решить проблему доступа к надежным источникам энергии.

По прогнозам, в текущем году возобновляемые энергоресурсы впервые станут крупнейшим источником выработки электроэнергии в мире. При этом цены на них продолжают стремительно снижаться.

Развитие чистой энергетики необходимо, чтобы избежать наихудшего климатического кризиса и обеспечить доступ каждого человека к энергии, что позволит миллионам людей выбраться из нищеты, отмечено в послании Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.