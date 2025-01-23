Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в России станет невозможно

В Кыргызстане две трети опрошенных граждан считают, что работать мигрантам в России станет невозможно. Такие итоги получены в ходе опроса, проведенного Альянсом евроазиатских социологов «ФОКУС».

Телефонный опрос проводился с 15 ноября 2024 года по 12 января 2025-го. В нем приняли участие 1 тысяча 286 жителей страны. Выборка случайная, погрешность составляет 3 процента.

61,5 процента респондентов высказались за то, что мигрантам в РФ будет невозможно работать. Все останется по-старому, считают 14,7 процента участников опроса. Еще 10,7 процента респондентов думают, что будет сложно, но мигранты справятся. Оптимистов оказалось ожидаемо мало. Они полагают, что мигрантам станет даже лучше (4,4 процента). Затруднились с ответом 8,9 процента принявших участие в исследовании.

А в Узбекистане каждый третий считает, что мигрантам невозможно будет работать в России. Это самая популярная оценка мер, которые могут принять российские власти для ужесточения контроля за мигрантами.

35 процентов респондентов ответили, что мигрантам невозможно будет работать в РФ.

Чуть менее трети опрошенных убеждены, что все останется по-старому (28 процентов). Каждый пятый верит, что мигранты справятся с трудностями, даже если в России «закрутят» гайки (22 процента). Шесть процентов респондентов ожидают улучшения ситуации для мигрантов в РФ.

Телефонный опрос проведен в Узбекистане с 15 ноября прошлого года по 12 января 2025-го, опрошено 1 тысяча 433 жителя. Выборка случайная, погрешность составляет 3 процента.

Напомним, в последнее время в РФ ужесточают законы в отношении мигрантов. Например, Госдума одобрила сразу несколько законопроектов, касающихся российской миграционной политики. Ужесточение миграционной политики в РФ последовало после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в миграционной сфере властям нужно думать прежде всего об интересах граждан. Он считает, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать закон и проявят готовность его соблюдать. Среди других важных вопросов глава государства отметил хорошее владение мигрантами государственным языком.

А замглавы кабинета министров КР Эдиль Байсалов заявил, что Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в РФ.