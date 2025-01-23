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Общество

В городе Ош сносят все незаконные постройки, расположенные вдоль реки Ак-Бууры

В Оше сносят все незаконные постройки, расположенные вдоль реки Ак-Бууры. Об этом сообщили в мэрии города.

Уточняется, что управление муниципальной собственности проводит демонтаж незаконных объектов, в том числе зон отдыха, находящихся в водоохранной зоне.

По данным муниципалитета, у многих из них отсутствуют соответствующие архитектурные документы на строительство и осуществление деятельности. Ранее владельцы объектов получили землю для целей благоустройства.

В период схода селей из-за ряда объектов, возведенных в русле реки Ак-Бууры, возникает опасность проникновения водных потоков в дома, расположенные ниже по течению, а также сноса селем водопроводных сетей МП «Ошгорводоканал», напомнили в мэрии.

С владельцами указанных объектов проведена разъяснительная работа, своевременно выданы соответствующие уведомления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317674/
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