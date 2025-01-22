Снегопад и пурга. На посту «Сосновка» введены ограничения на проезд большегрузов

Перед въездом на перевал Тоо-Ашуу в пункте транспортного контроля «Сосновка» сегодня утром введены ограничения на проезд грузового автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Уточняется, что ограничения введены во избежание искусственных заторов на трассе.

В связи с резким изменением погоды на перевале идет снег, наблюдается снежная пурга. Меры принимаются в целях беспрепятственного проезда перевалов грузовым и легковым автотранспортом и исключения образования многочасовых искусственных пробок.