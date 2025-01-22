10:42
USD 87.45
EUR 90.60
RUB 0.86
Общество

Снегопад и пурга. На посту «Сосновка» введены ограничения на проезд большегрузов

Перед въездом на перевал Тоо-Ашуу в пункте транспортного контроля «Сосновка» сегодня утром введены ограничения на проезд грузового автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Уточняется, что ограничения введены во избежание искусственных заторов на трассе.

В связи с резким изменением погоды на перевале идет снег, наблюдается снежная пурга. Меры принимаются в целях беспрепятственного проезда перевалов грузовым и легковым автотранспортом и исключения образования многочасовых искусственных пробок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317505/
просмотров: 411
Версия для печати
Материалы по теме
Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди
«Сосновка» өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу унааларга чектөө алынды
Пост «Сосновка» на трассе Бишкек — Ош открыли для проезда большегрузов
Сосновка жана Арал посторунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди
Туман и снегопад: на дорогах Кыргызстана ввели ограничения для грузовиков
«Сосновка» жана «Арал» постторунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди
Снегопад. На посту «Сосновка» введены ограничения на проезд большегрузов
Накануне в Бишкеке похитили девушку. Троих задержали на посту «Сосновка»
Сосновка жана Арал постторунда оор жүк ташуучу унааларга кирген чектөө алынды
На дороге Суусамыр — Талас — Тараз введены ограничения на проезд грузовиков
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Крещение-2025. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2025. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
В&nbsp;Бишкеке ожидаются снег и&nbsp;похолодание. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 января В Бишкеке ожидаются снег и похолодание. Прогноз погоды на 20-22 января
Бизнес
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
22 января, среда
10:38
Международные перевозки принесли в бюджет страны почти 399 миллионов сомов Международные перевозки принесли в бюджет страны почти...
10:34
Турфирму обвиняют в обмане более 40 человек. Ущерб оценивается в $35 тысяч
10:31
В Кыргызстане предложили вознаграждать граждан за фиксацию нарушений ПДД
10:25
Сколько километров дорог заасфальтировали в 2024 году, рассказали в Минтрансе
10:13
На посту «Арал» также ввели временные ограничения для большегрузов