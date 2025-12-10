14:56
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Происшествия

Инспекторов на посту «Сосновка» застали бездействующими — начато расследование

Сегодня около 5.00 на посту «Сосновка» трассы Бишкек — Ош и в ОБДД Жайылского района проведена внезапная проверка. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, рейд лично провел начальник ГУОБДД Азенбек Козукеев.

Выявлено, что некоторые инспекторы вместо того, чтобы нести службу на дороге, находились в своих служебных кабинетах. Азенбек Козукеев раскритиковал их действия и поручил назначить служебное расследование в отношении сотрудников.

Он также обратился к водителям, призвав соблюдать дистанцию, не превышать скорость, быть особенно внимательными в условиях нестабильной погоды и обязательно пристегивать ремни безопасности.

Кроме того, инспекторам дано указание усилить контроль за автомобилями с нечитаемыми или закрытыми госномерами, поскольку они могут не фиксироваться камерами системы «Безопасная страна».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354091/
просмотров: 769
Версия для печати
Материалы по теме
В горах ввели ограничения для фур и автомобилей на летних шинах из-за непогоды
На перевале Тоо-Ашуу временно ограничили движение грузовых машин
Новый глава ГУОБДД раскритиковал подчиненных за увеличение количества ДТП
В Бишкеке съемки ради лайков закончились штрафстоянкой
За неделю в Кыргызстане зарегистрировано более 20 тысяч нарушений ПДД
В день выборов безопасность дорожного движения обеспечивается в усиленном режиме
ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Контроль за перевозкой тяжелых и опасных грузов усилили в Кыргызстане
За неделю на дорогах Кыргызстана задержали более 300 пьяных водителей
Назначен новый начальник ГУОБДД МВД
Популярные новости
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
В&nbsp;Бишкеке горит квартира в&nbsp;многоэтажном доме на&nbsp;улице Абдумомунова В Бишкеке горит квартира в многоэтажном доме на улице Абдумомунова
Бизнес
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
Где горы встречают небо: на&nbsp;Чыйырчыке появилась связь от&nbsp;MEGA Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
Один из&nbsp;крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции Один из крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции
10 декабря, среда
14:39
В Таласе раскрыли крупную коррупционную схему: 60 гектаров отдали родственникам В Таласе раскрыли крупную коррупционную схему: 60 гекта...
14:35
В Манасе задержали наркоторговца с 1,8 килограмма гашиша и марихуаны
14:06
Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу
14:01
В Балыкчи «охотник на семечки» вскрыл машину ради пакетов «Джина»
13:56
В 2025 году в Бишкеке отремонтировали почти 100 километров дорог