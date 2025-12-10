Сегодня около 5.00 на посту «Сосновка» трассы Бишкек — Ош и в ОБДД Жайылского района проведена внезапная проверка. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, рейд лично провел начальник ГУОБДД Азенбек Козукеев.

Выявлено, что некоторые инспекторы вместо того, чтобы нести службу на дороге, находились в своих служебных кабинетах. Азенбек Козукеев раскритиковал их действия и поручил назначить служебное расследование в отношении сотрудников.

Он также обратился к водителям, призвав соблюдать дистанцию, не превышать скорость, быть особенно внимательными в условиях нестабильной погоды и обязательно пристегивать ремни безопасности.

Кроме того, инспекторам дано указание усилить контроль за автомобилями с нечитаемыми или закрытыми госномерами, поскольку они могут не фиксироваться камерами системы «Безопасная страна».