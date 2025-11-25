19:24
Общество

Саммит ОДКБ. Какие улицы будут перекрывать в Бишкеке и Чуйской области

С 25 по 27 ноября на ряде улиц Бишкека и Чуйской области действуют временные ограничения дорожного движения. Меры введены в связи с государственным визитом президента России Владимира Путина и сессией Совета безопасности ОДКБ, сообщило МВД.

Ограничения затрагивают следующие направления:

  • трасса от международного аэропорта «Манас» до въезда в Бишкек;

  • улица Фучика — от границы города до проспекта Чуй;

  • проспект Чуй — от улицы Фучика в сторону проспекта Манаса;

  • проспекты Манаса и Чингиза Айтматова — до Государственной резиденции «Ала-Арча»;

  • отдельные участки улиц Абдрахманова, Ибраимова и Фрунзе.

МВД призывает водителей не парковать автомобили на обочинах указанных улиц, по возможности отказаться от движения на большегрузной технике, выполнять требования сотрудников дорожной милиции и соблюдать Правила дорожного движения.
