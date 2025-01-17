Бишкектеплосеть признала, что счета за отопление в декабре выше ноябрьских

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» сообщает, что начисления за отопление и горячую воду в декабре оказались выше, чем в ноябре.

По данным ведомства, это связано с тем, что тепло распределяется не равномерно на все пять месяцев отопительного сезона, а подается в зависимости от температуры воздуха.

В ноябре на отопление приходится 17 процентов годового объема тепла.

В декабре — 22 процента;

в январе — 25 процентов;

в феврале — 20 процентов;

в марте — 16 процентов.

В декабре средняя температура воздуха была ниже нормы и составила −2,1 градуса (при норме −1,1 градуса), а в ноябре она была выше: +6,5 градуса (при норме +3,8 градуса). Из-за этого потребление тепла увеличилось, что отразилось на суммах в квитанциях.

Начисление за потребляемую тепловую энергию производится согласно методике по расчету потребности в тепловой энергии зданий. Ежемесячная сумма начисления напрямую зависит от среднемесячной температуры наружного воздуха, предоставляемой гидрометеорологической службой КР. Чем холоднее был отапливаемый месяц, тем выше сумма начисления соответственно.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года повышен тариф на тепловую энергию постановлением кабмина Nº 287 от 29 мая 2024-го, а также внесены изменения в постановление кабмина «Об утверждении среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2021-2025 годы» от 30 сентября 2021 года Nº 193.

По группе населения вводится социальная норма ежемесячного потребления тепловой энергии, установленная для общей площади жилого помещения до 80 квадратных метров, которая будет оплачиваться по социальному тарифу 1 тысяча 560 сомов за 1 гигакалорию.

Ориентировочная стоимость отопления квартиры в панельном доме 105-й серии за отопительный сезон по тарифу 1 тысяча 560 сомов за гигакалорию составит:

однокомнатная квартира площадью 35,1 квадратных метра — расход тепловой энергии 3,6 гигакалории — стоимость 5 тысяч 616 сомов за отопительный период;

двухкомнатная площадью 48 квадратных метра — расход тепла 4,93 гигакалории — 7 тысяч 691 сом;

трехкомнатная площадью 61 квадратный метр — расход 6,31 гигакалории — 9 тысяч 844 сома.

Условная стоимость отопления одного квадратного метра квартиры при тарифе 1 тысяча 560 сомов за гигакалорию — 160,2 сома в год.

Тем, кто владеет жилым помещением площадью свыше 80 квадратных метров, тарифы на тепловую энергию будут применяться на уровне стоимости тепловой энергии на каждый квадратный метр превышения от социальной нормы.

Стоимость отопления для таких квартир будет состоять из двух составляющих: стоимости до 80 квадратных метров по тарифу 1 тысяча 560 сомов за 1 гигакалорию и стоимости превышения на каждый квадратный метро от социальной нормы по тарифу 5 тысяч 998,17 сома за 1 гигакалорию.

Для подробной информации по вопросам, связанным с начислениями за потребленную тепловую энергию, вы можете обратиться в Центр сбыта по адресу улица Московская, 160, либо позвонить в центр поддержки потребителей по телефонам: