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Общество

Прошу не злиться. Кайрат Примбердиев отреагировал на критику в свой адрес

Певец Кайрат Примбердиев отреагировал на критику, адресованную ему после спецвыпуска казахстанского проекта «Айран».

Он записал видеообращение на своей странице в Instagram, в котором попросил людей не злиться на него.

«Я извинился от своего имени, а не от имени всего народа. Казахстанским журналистам я давал интервью целый час, однако они вырезали фрагмент с моими извинениями. Если посмотреть запись полностью, станет понятно, что я говорил о том, почему Ормон хан отрубил голову Кенесары. Я отправил запрос, чтобы мне предоставили полное видео.

Кроме того, я читаю гневные комментарии, в которых меня оскорбляют. Я вас понимаю, так как в этой ситуации есть моменты, которые задевают гордость. Но моя цель — призвать нас всех попросить прощения друг у друга. У нас есть только одна жизнь, и мы должны прожить ее как достойные соседи.

У меня не было цели принизить Ормон хана. В будущем я намерен провести пресс-конференцию и показать полное видео. Прошу вас не злиться и немного потерпеть», — заявил он.

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На прошлой неделе казахстанский проект «Айран Медиа» посвятил специальный выпуск кыргызско-казахским отношениям. В передаче дал интервью певец Кайрат Примбердиев, который извинился от своего имени за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова.

Высказывание заслуженного артиста КР вызвало бурю обсуждений. В социальных сетях на Кайрата Примбердиева обрушился шквал недовольств. Его обвиняли в «манкуртизме» и пропаганде Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316742/
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