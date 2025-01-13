Кем был Кенесары хан и нужно ли кыргызам извиняться за его голову?

На прошлой неделе казахстанский проект «Айран Медиа» посвятил специальный выпуск кыргызско-казахским отношениям. В передаче дал интервью певец Кайрат Примбердиев, который извинился от своего имени за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова.

Так получилось, что наш Ормон-хан был вынужден убить Кенесары хана. Я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа за то, что так произошло. Я сейчас плакать хочу, реально. Мы должны получить голову Кенесары хана и прочитать Коран, достойно отпустить обиду. Кайрат Примбердиев, народный артист КР

Высказывание заслуженного артиста КР вызвало бурю обсуждений. В социальных сетях на Кайрата Примбердиева обрушился шквал недовольств. Его обвиняли в «манкуртизме» и пропаганде Казахстана.

Замминистра культуры КР Марат Тагаев прокомментировал слова певца. Он считает, что артист оказался «под влиянием казахстанской пропаганды».

«Было бы хорошо, если бы мы научились смотреть на историю кыргызов нашим, кыргызским взглядом. Сейчас то время, когда наша молодежь смотрит на некоторые ситуации под чужим углом, подвергаясь пропаганде других стран. Вот заслуженный артист КР Кайрат Примбердиев заявил, что Ормон хан совершил неправильные действия, и попросил прощения за это. Представьте себе, это говорит заслуженный артист. Я не хочу его обвинять, так как это казахстанская пропаганда. Там десятки художественных и документальных фильмов снимают. Во всех социальных сетях есть их отрывки. Поэтому наша молодежь и певцы смотрят их и стесняются за Ормон хана, который защищал наши земли», — сказал чиновник.

Марат Тагаев уверен, что и Кыргызстану надо снимать исторические фильмы, чтобы молодежь знала историю.

«Создается такое впечатление, будто мы должны извиняться и испытывать чувство вины. Я знаю, что до 2000-х годов молодежь, которая училась в школах, гордилась деяниями Ормон хана, а его военные тактики — это одно из самых больших достижений. Молодежь, которая сидит в TikTok и других соцсетях, стыдится этой истории, для них деяние Ормон хана — как черная точка в истории», — заключил он.

На инцидент обратил внимание доктор исторических наук Кыргызстана Оскон Осмонов. Он рекомендовал молодежи изучать историю и рассказал, как произошла битва между двумя ханами.

«Все события происходили в середине XIX века. В то время между кыргызами и казахами были мелкие конфликты из-за пастбищ. Однако одной из главных причин нападений была экспансия Российской империи в Северный Казахстан. Кенесары хан оказывал сопротивление российским войскам и отступил в сторону Жети-Суу. Он намеревался подчинить кыргызов и бороться против Российской империи. На тот момент политические деятели кыргызов — Ормон хан, Жангарач и другие — понимали его намерения, но не поддерживали их. У Кенесары хана были также плохие отношения с Кокандским ханством. Кыргызские руководители правильно оценили сложившуюся политическую ситуацию и выступили против подчинения Кенесары», — рассказывает 24.kg историк.

По словам Оскона Осмонова, в целом Кенесары хан трижды совершал набеги на кыргызов. Первый раз пытался захватить таласских кыргызов в 1845 году. Тогда он забрал весь их урожай. В 1846-м Кенесары снова совершил набег и ограбил кыргызов. В 1847 году он отправил послов к Ормон хану с требованием подчинения.

Политические деятели кыргызов, обсудив ситуацию, ответили казахскому хану так:

«Если вы хотите построить одно ханство, тогда мы согласны. Однако я старше, поэтому Кенесары хан должен подчиниться мне и сделать меня ханом».

Услышав это, Кенесары поставил перед собой цель полностью истребить кыргызов и напал с 20-тысячной армией на Чуйскую долину.

В то время кыргызы не ожидали нападения. Они жили мирно. У кыргызов основным оружием были мечи и копья, тогда как казахская армия имела более 1,5 тысячи ружей. Казахские войска жестоко убивали кыргызов. Одним из признаков геноцида было вспарывание животов беременных женщин и убийство детей, чьи тела затем вешали на стены юрт. Эти действия демонстрировали стремление захватчиков полностью истребить народ. Казахский хан доходил до того, что раскапывал могилы видных кыргызских деятелей, привязывал их кости к коням и катался с ними. Доктор исторических наук Оскон Осмонов

Услышав об этом, Ормон хан решил вмешаться. Он возглавил кыргызское войско. Он приказал своим бойцам поджигать кусты и поднимать пыль, создавая иллюзию численного превосходства. Эта тактика вошла в историю как «Ормон опуза» («Тактика Ормона»).

«Ночью кыргызское войско разожгло множество костров, чтобы создать видимость большой армии. Сражение продолжалось несколько дней. Кыргызы нанесли поражение войскам Кенесары в местности Майтобе и начали преследовать остатки его армии, окружив в местности Мыкан», — отметил историк.

Кенесары хан пробыл несколько месяцев в кыргызском плену, однако по решению кыргызских правителей 25 июня 1847 года его казнили.

«Казнили не по приказу Ормон хана, а другие люди. Сначала казнить хотела вдова одного из убитых кыргызов, но Кенесары отказался умирать от рук женщины и попросил смерти от мужчины. Он заявил: «Неужели нет ни одного мужчины, который мог бы отрубить мне голову?» Это сделал молодой парень по имени Тайсары», — рассказывает он.

Так как Кенесары был врагом России, кыргызские правители решили отправить его голову в Омск генерал-губернатору.