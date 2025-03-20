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Происшествия

Певца Кайрата Примбердиева оштрафовали на 100 тысяч сомов

Сам певец на своей странице в Facebook рассказал о том, что сегодня суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч сомов по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

«Если помните, ранее я давал интервью казахстанскому проекту «Айран Медиа» и там извинился от своего имени за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова. Это высказывание вызвало резонанс в Кыргызстане. ГКНБ возбудил дело, и оно было отправлено в суд. Решение вступило в силу. Как бы то ни было, я благодарен Всевышнему, который даже через такие «косяки» позволил мне внести деньги в бюджет страны», — добавил Кайрат Примбердиев.

Ранее спецслужбы задержали отечественного певца Кайрата Примбердиева в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.  В отношении певца была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в начале января 2025 года казахстанский проект «Айран Медиа» посвятил специальный выпуск кыргызско-казахским отношениям. В передаче дал интервью певец Кайрат Примбердиев, который извинился от своего имени за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Кайрат Примбердиев

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323447/
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20 марта, четверг
13:18
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