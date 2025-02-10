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Происшествия

ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева

Спецслужбы задержали отечественного певца Кайрата Примбердиева. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ. 

«В рамках оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР, установлен гражданин КР П.К.Т., 1985 года рождения. Выступая на канале «Айран — Ютуб», он допустил высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды. В отношении П.К.Т. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили в ГКНБ.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-процессуальные действия. ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), за что законодательством предусмотрена уголовная ответственность до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в начале января 2025 года казахстанский проект «Айран Медиа» посвятил специальный выпуск кыргызско-казахским отношениям. В передаче дал интервью певец Кайрат Примбердиев, который извинился от своего имени за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319403/
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10 февраля, понедельник
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