Останется заслуженным. Кайрата Примбердиева не будут лишать звания

В аппарате президента не поддержали предложение министра культуры, информации и туризма Нуржигита Кадырбекова о лишении певца Кайрата Примбердиева звания заслуженного артиста. Об этом говорится в письменном ответе ведомства.
По его данным, звание заслуженного артиста Кыргызстана было присвоено Кайрату Примбердиеву 20 ноября 2017 года. Лишить его этой награды может только суд на основании 2 пункта 64 статьи УК КР, которая предусматривает наказания:
- В случае совершения преступления с использованием служебного положения или возможностей, предоставленных служебным положением, — лишение специального, воинского, почетного звания, дипломатического ранга или классного чина.
- В случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления — лишение государственных наград.
В связи с этим в аппарате президента пояснили, что для лишения Кайрата Примбердиева звания заслуженного артиста нет законных оснований.
Напомним, ранее на YouTube-канале была опубликована авторская программа Курала Чокоева под названием «В пи#ду звезду». Она вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки.
Проект представлял собой шоу, в котором несколько юмористов приглашали гостей и шутили над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.
После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков обрушился с критикой в адрес артистов. Певец Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект и удалил все его выпуски. Несмотря на это, Минкультуры лишило певца Курала Чокоева нагрудного знака «Отличник культуры». Ведомство также направило в аппарат президента предложение о рассмотрении лишения звания «Заслуженный артист КР» Кайрата Примбердиева.