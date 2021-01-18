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Общество

Останется заслуженным. Кайрата Примбердиева не будут лишать звания

В аппарате президента не поддержали предложение министра культуры, информации и туризма Нуржигита Кадырбекова о лишении певца Кайрата Примбердиева звания заслуженного артиста. Об этом говорится в письменном ответе ведомства.

По его данным, звание заслуженного артиста Кыргызстана было присвоено Кайрату Примбердиеву 20 ноября 2017 года. Лишить его этой награды может только суд на основании 2 пункта 64 статьи УК КР, которая предусматривает наказания:

  1. В случае совершения преступления с использованием служебного положения или возможностей, предоставленных служебным положением, — лишение специального, воинского, почетного звания, дипломатического ранга или классного чина.
  2. В случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления — лишение государственных наград.

В связи с этим в аппарате президента пояснили, что для лишения Кайрата Примбердиева звания заслуженного артиста нет законных оснований.

Напомним, ранее на YouTube-канале была опубликована авторская программа Курала Чокоева под названием «В пи#ду звезду». Она вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки.

Проект представлял собой шоу, в котором несколько юмористов приглашали гостей и шутили над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков обрушился с критикой в адрес артистов. Певец Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект и удалил все его выпуски. Несмотря на это, Минкультуры лишило певца Курала Чокоева нагрудного знака «Отличник культуры». Ведомство также направило в аппарат президента предложение о рассмотрении лишения звания «Заслуженный артист КР» Кайрата Примбердиева. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180315/
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