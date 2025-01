Топ-20 самых ожидаемых сериалов 2025 года

В 2025 году любителей сериалов ждут долгожданные продолжения полюбившихся историй, а также много интересных премьер.

24.kg подготовило подборку самых ожидаемых сериалов наступившего года.

1 «Разделение» (фантастика), 2-й сезон. Выход c 17 января «Разделение» (фантастика), 2-й сезон. Выход c 17 января

Марк Скаут и его коллеги вернутся в свой безрадостный офис, но как именно и зачем — это нам еще предстоит узнать. Первый сезон завершился чередой очень интригующих клиффхэнгеров, а в новых сериях режиссеру Бену Стиллеру и шоураннеру Дэну Эриксону предстоит ответить на несколько вопросов — в том числе приоткрыть завесу тайны, которая скрывает сущность компании Lumon.

2 «Белый лотос» (драма), 3-й сезон. Выход с 16 февраля

События в третьем сезоне произойдут в Таиланде. Шоураннер обещал, что сезон станет исследованием восточного концепта смерти и будет более безумным. Актерский состав, как всегда, колоритный — Лесли Бибб, Уолтон Гоггинс, Паркер Поузи, Кэрри Кун, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Патрик Шварценеггер и другие.

3 «Нулевой день» (триллер). Выход c 20 февраля

Политический триллер — первый сериал в фильмографии Роберта Де Ниро. Его герой, бывший президент США, ищет организаторов крупнейшей террористической кибератаки, в которой погибло больше 3 тысяч человек. В мини-сериале также сыграли Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Конни Бриттон, Анджела Бассетт, Мэттью Модайн и Джоан Аллен.

4 «Сорвиголова: Рожденный заново» (фантастика). Выход с 4 марта

Днем адвокат Мэтт Мердок — обычный «белый воротничок», который защищает невиновных. А ночью он — «человек без страха», отчаянный Сорвиголова, который борется с преступностью более радикальными методами. Когда-то он потерял зрение, но обрел уникальный слух и сверхчувствительность, благодаря которым он ориентируется в пространстве даже лучше своих зрячих врагов.

5 «Студия» (комедия). Выход c 26 марта

Комедия о фабрике грез, написанная дуэтом Эвана Голдберга и Сета Рогена. Последний играет нового руководителя студии Continental Studios, который пытается продолжать снимать полнометражное кино, когда оно стремительно теряет значимость. Знаменитости играют сами себя — от Мартина Скорсезе и Рона Ховарда до Зака Эфрона и Шарлиз Терон.

6 «Одни из нас» (фантастика), 2-й сезон Выход в апреле

Второй сезон будет основан на The Last of Us Part II, но события игры настолько масштабны, что потребуется и третий сезон (он еще не анонсирован официально). В новых сериях Джоэл столкнется с последствиями своих поступков, а Элли повзрослеет и начнет отдаляться от своего опекуна. Новую героиню Эбби сыграет Кейтлин Дивер.

7 «Декстер: Воскрешение» (драма). Выход в июне

Сериальная вселенная «Декстера» продолжает ветвиться. Новое шоу станет прямым продолжением «Новой крови». Видимо, в сиквеле Декстер все-таки выйдет из комы — Майкл С.Холл повторит свою коронную роль. Предполагается, что в новых сериях заглавный герой вступит в противостояние со своим сыном Гаррисоном.

8 «Игра в кальмара» , 3-й сезон. Выход с 27 июня

Третий сезон южнокорейского веб-сериала о выживании «Игра в кальмара», снятого режиссером Хван Дон Хеком и ставшего абсолютным хитом телеканала Netflix в 2021 году, станет финальным.



9 «Молодой Шерлок» (детектив). Дата выхода пока не известна «Молодой Шерлок» (детектив). Дата выхода пока не известна

В его основе лежит серия романов Энди Лейна о молодом Холмсе. За режиссуру отвечает Гай Ричи. В этой версии Шерлок — недисциплинированный 19-летний студент Оксфорда, который расследует убийство в альма-матер и выходит на международный заговор.

10 «Черный кролик» (драма). Дата выхода пока не известна

Владелец популярного нью-йоркского заведения Джейк (Джуд Лоу) впускает обратно в свою жизнь хаотичного брата Винса (Джейсон Бейтман), который быстро принимается все рушить. За режиссуру отвечали ветераны «Озарка» Бейтман, Бенджамин Семанофф и Лора Линни, а также Джастин Курзель.

11 «Чужой: Земля» (ужасы). Дата выхода пока не известна

Фантастический хоррор, действие которого разворачивается спустя 16 лет после событий «Чужой: Завет» и за два года до первой встречи ксеноморфа с Эллен Рипли в оригинальном «Чужом». По сюжету загадочный космический модуль падает на Землю, где его находят молодая женщина и группа солдат. Шоураннером и одним из режиссеров выступил автор сериала «Фарго» Ной Хоули.

12 «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь» (боевик). Дата выхода пока не известна

Второй спин-офф «Игры престолов». Действие разворачивается примерно за сотню лет до начала главного сериала. Главные герои — рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, мальчик по прозвищу Эгг. Под этим именем скрывается Эйегон V Таргариен — будущий король Вестероса и дедушка Эйериса II, которого убьет Джейме Ланнистер.

13 «Добро пожаловать в Дерри» (ужасы). Дата выхода пока не известна

Это приквел к фильму «Оно». Действие разворачивается в 1960-х годах, до событий фильма 2017 года. Место действия — провинциальный городок Дерри, где каждые 27 лет появляется клоун Пеннивайз, терроризирующий местных жителей. Его жертвами обычно становятся дети, но во второй части романа Стивена Кинга клоун нападает и на взрослых.

14 «Звездный путь: Академия Звездного флота» (фантастика). Дата выхода пока не известна

12-й по счету сериал в культовой сай-фай-франшизе. Действие развернется в XXXII веке, когда Звездный флот и Объединенная федерация планет пытаются оправиться от разрушительных событий. В центре сюжета окажется первый за век набор кадетов в Академии Звездного флота. За сериал отвечает постоянный куратор франшизы Алекс Куртцман.

15 «Очень странные дела» (ужасы), 5-й сезон. Дата выхода пока не известна

Один из главных оригинальных проектов стриминга завершится в 2025-м — братья Даффер обещают эпический финал. О сюжете пока известно лишь то, что события развернутся спустя год после окончания четвертого сезона. Актриса Майя Хоук заявила, что каждая из восьми серий будет похожа на отдельный эпический фильм.

16 «Бегущий по лезвию 2099» (боевик). Дата выхода пока не известна

Фантастический мини-сериал, который станет продолжением «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнева. Действие развернется спустя 50 лет после событий последнего фильма. Сюжет держится в тайне. Известно, что Мишель Йео сыграет репликанта, чей срок службы подходит к концу, а Хантер Шафер изобразит беглянку, которую заботит будущее брата.

17 «Уэнсдэй» (фэнтези), 2-й сезон. Дата выхода пока не известна

Во втором сезоне к актерскому составу шоу присоединятся Стив Бушеми в роли нового директора академии «Невермор» и Леди Гага. Дженна Ортега, сыгравшая Уэнсдэй, рассказывала, что новые серии станут еще мрачнее и масштабнее. Тим Бертон, снявший половину первого сезона, снова срежиссировал четыре эпизода.

18 «Рассказ служанки» (триллер), 6-й сезон. Дата выхода пока не известна

Антиутопический сериал Брюса Миллера по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд подходит к концу. Шестой сезон должен поставить точку в истории Джун и антиутопической Америки будущего.

19 «Черное зеркало» (драма), 7-й сезон. Дата выхода пока не известна

Продолжение сериала-антологии о влиянии современных технологий на жизнь людей. Один из эпизодов станет продолжением «USS Каллистер» из четвертого сезона.

20 «И просто так» (комедия), 3-й сезон. Дата выхода пока не известна

Продолжение сериала о знакомых всем нью-йоркских модницах. Возрождение популярного в 1990-е сериала «Секс в большом городе». Пока нет информации о сюжете, новых персонажах и актерском составе.