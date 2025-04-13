Афиша Бишкека на неделю: кино, концерты и выставки

11-14 апреля. XII Международный форум молодого кино «Умут»
Помимо показов фильмов, пройдут мастер-классы от признанных кинооператоров Центральной Азии — Хасана Кыдыралиева (Кыргызстан) и Азиза Жамбакиева (Казахстан). Также запланированы лекция по документальному кино от Султана Усувалиева (Кыргызстан) и мастер-класс от продюсера и режиссера Юлии Шагинуровой (Германия), посвященный подготовке кинопроекта к питчингу.
Дом кино имени Чингиза Айтматова, коворкинг-центр «Ололо-Юрт». Программа показов
15-18 апреля. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
2-17 апреля. Выставка Бишкекского первоапрельского конкурса
На выставке представлены работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
26 марта — 16 апреля. Выставка «В свободном полете»
Шесть известных в художественной среде женщин объединились в творческий коллектив и создали проект под смелым названием «В свободном полете». На выставке представлены произведения живописи, графики и гобелены ручной работы.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.
14 апреля. Концерт «Лучшие турецкие саундтреки»
Зрители услышат в исполнении симфонического оркестра саундтреки из любимых турецких фильмов: «Зимородок», «Королек — птичка певчая», «Эзель», «Осман», «Великолепный век» и других.
Кыргызский драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.
15-17 апреля. Выставка KyrgyzBuild 2025
На выставке вас ждут павильоны со строительными материалами и оборудованием, системами освещения и безопасности, спецтехникой и многое другое.
Манеж КГАФКиС, 9.00-18.00, 9.00-16.00 (17 апреля).
16 апреля. Концерт классической музыки
Прозвучат произведения известных композиторов в исполнении лауреаток международных конкурсов Софьи Су (скрипка), Алтынай Ибраимовой (фортепиано) и Жаркынай Бердибек кызы (кларнет).
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.
16 апреля. Киноклуб
Состоится показ одной из лучших картин Бекжана Айткулуева «Запкы» («Квартирант», 1992). Бекжан Айткулуев — известный кыргызский кинооператор и режиссер, внесший значительный вклад в развитие национального кинематографа.
Дом кино имени Чингиза Айтматова 19.00.
17 апреля. Кинопремьеры
«Патруль» (комедия). На этот раз вселенная «Патруль» переносится в город Семей, где ожидается визит президента. Шеф поручает сопровождение кортежа элитным полицейским Диме и Ренату, а привычно неуклюжих Серику, Медету, Олжасу и остальным приказывает держать подальше. Но наши герои не собираются сдаваться — ведь сопровождать президента — их заветная мечта.
«Сүйүнчү» (комедия). Бывшие одноклассницы когда-то поклялись быть подругами навсегда, но взрослая жизнь, семейные заботы и рутина сделали их встречи редкими. Они решают устроить поездку на Иссык-Куль с мужьями. Но из-за схода лавины дороги перекрыты, и гости оказываются в ловушке. Атмосфера накаляется, старые обиды всплывают, и напряжение растет.
«Микки Монстр» (ужасы). Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нем монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки.
«Джунгли Юрского периода» (мультфильм). Звери из африканских джунглей проваливаются во временной портал, который забыли закрыть за собой инопланетяне. Чтобы вернуться в будущее, друзьям потребуется помощь динозавров. Вот только древним ящерам своих проблем хватает. Ведь их мир вот-вот захватят вооруженные дубинками пещерные пришельцы.
«Кракен» (фантастика). Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы.
«Грешники» (ужасы). Братья-близнецы пытаются начать новую жизнь и возвращаются в родной город, надеясь оставить прошлое позади. Однако они сталкиваются с еще более мрачным злом, которое уже ждет их возвращения.
18 апреля. Балет «Кармен»
Впервые в Бишкеке звезды Итальянского балета Balletto di Milano, артисты которого уже более 40 лет покоряют сцены Италии, Англии, Швейцарии, Германии, США и других стран.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.
18 апреля. Спектакль «Ворон»
Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.