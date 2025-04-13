Афиша Бишкека на неделю: кино, концерты и выставки

На выставке вас ждут павильоны со строительными материалами и оборудованием, системами освещения и безопасности, спецтехникой и многое другое.

Зрители услышат в исполнении симфонического оркестра саундтреки из любимых турецких фильмов: «Зимородок», «Королек — птичка певчая», «Эзель», «Осман», «Великолепный век» и других.

16 апреля. Киноклуб

Состоится показ одной из лучших картин Бекжана Айткулуева «Запкы» («Квартирант», 1992). Бекжан Айткулуев — известный кыргызский кинооператор и режиссер, внесший значительный вклад в развитие национального кинематографа.

17 апреля. Кинопремьеры

«Патруль» (комедия). На этот раз вселенная «Патруль» переносится в город Семей, где ожидается визит президента. Шеф поручает сопровождение кортежа элитным полицейским Диме и Ренату, а привычно неуклюжих Серику, Медету, Олжасу и остальным приказывает держать подальше. Но наши герои не собираются сдаваться — ведь сопровождать президента — их заветная мечта.

«Сүйүнчү» (комедия). Бывшие одноклассницы когда-то поклялись быть подругами навсегда, но взрослая жизнь, семейные заботы и рутина сделали их встречи редкими. Они решают устроить поездку на Иссык-Куль с мужьями. Но из-за схода лавины дороги перекрыты, и гости оказываются в ловушке. Атмосфера накаляется, старые обиды всплывают, и напряжение растет.

«Микки Монстр» (ужасы). Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нем монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки.

«Джунгли Юрского периода» (мультфильм). Звери из африканских джунглей проваливаются во временной портал, который забыли закрыть за собой инопланетяне. Чтобы вернуться в будущее, друзьям потребуется помощь динозавров. Вот только древним ящерам своих проблем хватает. Ведь их мир вот-вот захватят вооруженные дубинками пещерные пришельцы.

«Кракен» (фантастика). Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы.

«Грешники» (ужасы). Братья-близнецы пытаются начать новую жизнь и возвращаются в родной город, надеясь оставить прошлое позади. Однако они сталкиваются с еще более мрачным злом, которое уже ждет их возвращения.

18 апреля. Балет «Кармен»

Впервые в Бишкеке звезды Итальянского балета Balletto di Milano, артисты которого уже более 40 лет покоряют сцены Италии, Англии, Швейцарии, Германии, США и других стран.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

18 апреля. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.